Hidsig top-politiker: Du er en bodega-populist

- Du er jo intet andet end en bodega-populist. Hvis politik er for indviklet for dig, synes jeg bare du skal holde dig væk.

Sådan skrev børn- og ungerådmand Morten Thiessen (K) mandag aften på Facebook, og det er muligvis det mest hidsige opslag nogensinde fra en aalborgensisk byrådspolitiker.

Thiessens svar til Jørgen Andersen - tidligere byrådsmedlem for SF - faldt ikke overraskende i en debat om det i øjeblikket mest følsomme emne i den nordjyske hovedby: Den 3. Limfjordsforbindelse.

- Hvis det er stilen fra toppolitikere i det nye Aalborg Byråd øjeblikkeligt at nedgøre borgere personligt, der rejser kritik af politiske dispositioner, så bliver det svært at få skabt en åben, ærlig og kritisk konstruktiv dialog mellem borgere og politikere, skrev en fortørnet Jørgen Andersen i en mail til Nordjyske.

Ordstriden skyldes en flertalsbeslutning på byrådsmødet. Modstander af forbindelsen, Jørgen Andersen, mente, at de konservative begik et klart løftebrud, da de fire konservative byrådsmedlemmer stemte mod et forslag fra Enhedslisten, SF og Radikale Venstre om at droppe forslaget om, at Aalborg Kommune skal stille med 600 millioner kroner til forbindelsen.

Men ifølge Morten Thiessen er det en grundløs anklage.

- Hvorfor blev du så hidsig ?

- Det gør jeg, når folk lyver, og helt afviser at høre på hvad, der er op og ned i en sag. Jeg bliver ærgerlig over, at en af mine gode kollegaer, Vibeke Gamst, bliver hængt ud for noget, der er helt forkert, og jeg bliver sur når vi i partiet bliver anklaget for løftebrud.

- Hvad er en bodega-populist for en størrelse?

- Det er et skældsord. Det er et ord, der dækker en adfærd, hvor folk har mistet jordforbindelsen, og kun næres af deres eget ekko-kammer. Men jeg må indrømme, at naturen gik over tugtelsen her.

- Fortryder du dit ordvalg?

- Nej, man ikke fortryde sådan noget. Jeg står selvfølgelig ved det, jeg har skrevet. Men set i bakspejlet skulle jeg nok have erkendt, at i den pågældende gruppe er der ikke plads til nuancer.

Thiessens svar faldt i Facebook-gruppen "Aalborg diskuterer politik", og gav det en del debat.

- Kære Morten. Vil du ikke nok stoppe, eller regulere dit sprogbrug. Du repræsenterer børn og unge i kommunen, og vi vil fra Skole og Forældre gerne sikre et professionelt samarbejde omkring vores skolebørn i kommunen, lød opfordringen fra Claus Nielsen, der er formand for Skole og Forældre i Aalborg.

Generelt er 3. Limfjordsforbindelse en sag med store følelser, og for modstanderne var årets første byrådsmøde en nedtur.

Deres håb om, at både De Konservative og udvalgte socialdemokrater ville stemme for forslaget brast, og bagefter var der en del frustrationer, der skulle ud. Morten Thiessen var langtfra den eneste politiker under anklage, men var den eneste, der blev ophidset.