Hidtil største byggefelt solgt på Stigsborg til hemmelig investor - se planen

NØRRESUNDBY:13.100 kvadratmeter skifter hænder på Stigsborg-grunden i Nørresundby.

Dermed er det hidtil største byggefelt på grunden blevet solgt. Køberen er ifølge arealudviklingsselskabet Stigsborg P/S, der udvikler grunden, en "jysk investor". Og nærmere vil man ikke komme det.

Det er en "jysk investor", der har købt jordstykket B13. Foto: Lars Pauli

- De ønsker det ikke frem, så det respekterer vi, siger direktør for Stigsborg P/S, Anton Hessellund, til Nordjyske.

Prisen for jordstykket B13 oplyses heller ikke, men grunden grænser op mod det grønne område Stigsparken og det kommende Børne- og Ungeunivers. Planen er, at "den jyske køber" sammen med A. Enggaard A/S over de kommende år skal opføre 155-165 boliger fordelt på ca. 11.900 kvadratmeter, mens de resterende kvadratmeter skal bestå af erhverv.

Boligerne skal bestå af 2- til 4-værelseslejligheder, der spænder fra 60 til 105 kvadratmeter. Bebyggelsen skal efter planen udformes som en klassisk karrébebyggelse med gårdrum i midten, hvor der etableres fællesfaciliteter og grønne områder. Parterne forventer, at byggeriet står klar i løbet af 2025.

Placering af det solgte byggefelt B13. Illustration: Stigsborg P/S

Med salget af byggefelt B13 er over halvdelen af de 200.000 etagemeter i etape 1 på Stigsborg enten solgt eller reserveret, men hvornår man regner med, at hele den første ud af tre etaper er solgt?

- Vi startede udviklingen af Stigsborg i 2018, og der havde vi en ti års plan for etape 1, siger Anton Hessellund.

Han tilføjer, at mange faktorer kan påvirke sådan en plan, men at man holder fast i køreplanen.

- Vi er lidt foran, det var først næste år, at vi skulle være halvvejs.

Etape 1 er et område mellem Stigsborg Brygge, fjordkysten og Engvej/Stigsborgvej og har et samlet areal på ca. 33 hektar inklusiv Stigsparken. Byudviklingsselskabet, der ejes af Aalborg Kommune, A. Enggaard A/S og PFA Ejendomme, har desuden forkøbsret til etape 2 og 3. Udviklingen af Stigsborg forventes at vare hele 20 år og resultere i 4.000 boliger på samlet set 400.000 etagemeter til 7.500 indbyggere.

Det solgte byggefelt skal nu bebygges med op til 165 lejligheder og lidt erhverv. Foto: Lars Pauli

Aalborg Kommune udskyder som andre kommuner byggerier på grund af prisstigninger på bl.a. byggematerialer, men indtil nu har den udvikling ikke influeret på Stigsborg-grunden, men det kan få indflydelse.

- Det er ikke noget, som vi har mærket noget til endnu, men jeg kan da ikke afvise, at det vil ramme projektet. Der er ingen tvivl om, at stigende renter og sådan nogle ting gør, at der er et andet pengemiljø, siger Anton Hessellund.

Han mener stadig, at der er behov for flere boliger i Aalborg og Nørresundby og dermed også de op mod 165 boliger, der ligger i det nye projekt.

Samlet set ventes det, at der på hele Stigsborg Havnefront etableres 4000 boliger. Foto: Lars Pauli

- Vi kan bare konstatere, at de boliger, der bliver bygget, bliver lejet ud, og man kan jo se på prognoserne for tilflytningen til byen, at der skal en vis mængde boliger til for at kunne absorbere den tilflytning, der er til byen, siger Anton Hessellund.

Han tilføjer, at det er simpel udbud og efterspørgsel.

- Det er klart, at hvis der ikke var nogen, der flyttede ind i de boliger, der kommer, så ville byggeriet automatisk stoppe. Det er jo mekanismer, der følges ad.

Befolkningsvækst

Ifølge Aalborg Kommune var der i 2021 en befolkningsvækst i kommunen på 1.572 indbyggere, og i 2020 var væksten på 2.413 indbyggere.

Enggaard opfører selv sammen med PFA Ejendomme ejerboliger på Stigsborg-grunden lige øst for forvaltningsbygningen ud mod fjorden, og her er der gang i salget.

Lejlighederne helt ud mod fjorden bygges af A. Enggaard A/S og PFA Ejendomme, og indtil videre er 60 ud af 91 solgt. Foto: Lars Pauli

- Jeg tror, at der er 91 boliger i projektet, og vi har solgt 60, så det er egentlig ret godt. Det overgår forventningen til, hvor vi skulle være lige nu, siger direktøren.

Boligerne er ikke klar til indflytning endnu.