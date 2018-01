Hiphop og rock til Nibe Festival

Nibe Festivalen har offentliggjort og tilføjet otte nye navne til årets musikprogram. Den amerikanske hiphopper Big Boi, danske Dizzy Mizz Lizzy og sangskriver Jakob Dinesen er med i den nye portion musiknavne.

- Det er herligt, at vi har fået Big Boi. Han er et ikon på den urbane amerikanske scene. Ligesom tyske ItaloBrothers er voldsomt ønsket og igen rammer Skalskoven til sommer, siger festivalleder Peter Møller Madsen.

De otte nye navne tæller:

Hiphopperen Big Boi er især kendt som den ene halvdel af Outkast med hits som “Hey Ya", "Roses" og "Ms. Jackson". Men Big Boi har også en solokarriere, der tæller fire anmelderroste plader i eget navn.

Rocktrioen Dizzy Mizz Lizzy med Tim Christensen i front har været en del af den danske scene siden 90’erne og har senest udsendt nyt livealbum.

Den danske sangskriver Jacob Dinesen har hurtigt etableret sig herhjemme med sine sange i folk-rock traditionen og var også på Nibe i 2017.

Alex Vargas giver en af sine få koncerter på dansk grund netop på Nibe, hvor også Michael Falch med band er blevet tilføjet.

Den tyske hitmaskine ItaloBrothers er også voldsomt populær blandt Nibe Festivalens publikum og duoen fra Nordhorn

vil ganske give byde på numre som "Stamp on the ground", "My life is a party" og "Summer Air".

Endelig er også popduoen Hush med Dorthe Gerlach og Michael Hartmann kommet på programmet, sammen med kopibandet Bryan Adams Tribute Nibe.

Festivalens musikprogram tæller allerede navne som The Script, Thomas Helmig, Mew, Aqua, Benal, The Powls, DJ Aligator, Citybois, Wafande, Faustix og Martin Jensen. Festivalen strækker sig over fire dage, 4. - 7. juli.