Historisk mange partier stiller op til kommunalvalg i Aalborg

AALBORG:Kommunistpartiet, Trafikalt Folkeparti og aalborg DeFekt er tre partier, du kan stemme på til KV21.

I alt opstiller 17 partier og lister, hvilket er rekord for antal opstillede partier og lister i Aalborg Kommune.

Ved sidste kommunalvalg var der til sammenligning 14 partier og lister, der stillede op, mens der i 2013 var 15.

Tag et kig på listen over de partier og lister, der stiller op til kommunalvalget her:

Flere lister og partier, færre kandidater

Ved valget i 2017 var der 205 kandidater. I år er tallet faldet med 43 til 162.

Det er især Venstre, der har skåret i antallet af kandidater. De har halveret antallet af navne på stemmesedlen fra 30 i 2017 til 15 i 2021.

Det samme gør sig gældende hos SF og Konservative, som dog ikke helt har halveret deres kandidatantal. SF er gået fra 19 til 11 kandidater, og Konservative fra 22 til 15.

Fire nye

Trafikalt Folkeparti stillede op sidste og eneste gang i 2013, hvor det dog ikke lykkedes dem at blive valgt ind. Dengang blev det til 207 stemmer, og i år forsøger de sig igen med en enkelt kandidat.

Den skarpe læser bemærker nok også, at Kommunistisk Parti er repræsenteret. De stiller op med fem kandidater.

Dertil er der fire nye listepartier, som ikke før har stillet op. Det drejer sig om Frihedslisten, aalborg DeFekt, Veganerpartiet og Danmarks Vision.

Valgforbund

Valgforbundene kan som bekendt have stor betydning ved kommunalvalg. Her er der også sket nogle ændringer siden KV17.

Eksempelvis kan man se, at Venstre og Nye Borgerlige, som sidste år var i Valgforbund med de tre andre borgerlige partier, nu er i deres eget valgforbund.

Socialdemokratiet er efterladt uden valgforbund, fordi samtlige partier til venstre for midten udover socialdemokraterne har samlet sig i et grønt valgforbund.

Du kan se alle valgforbundene herunder:

