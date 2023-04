Historisk rute er åbnet i Aalborg Lufthavn

NORDJYLLAND:Torsdag aften blev der skrevet historie i Aalborg Lufthavn.

For her lettede det første fly på den nye SAS-rute fra Nordjylland direkte til USA, hvor det lander i Newark Liberty International Airport.

Det er den første flyrute direkte fra en lufthavn i Jylland til Amerikas Forenede Stater.

Og det er da også en række forenede kræfter, der har været med til at sikre, at netop Aalborg fik den nye, transatlantiske SAS-rute. En rute mange andre lufthavne gerne vil have lagt startbane til - også lufthavne i vores nordiske nabolande.

- Et scoop at Aalborg fik ruten, siger redaktør Ole Kirchert Christensen fra flybranchemediet check-in.dk.

Foto: Martin Damgård

Andre lufthavne på spring

Han nævner, at blandt andre lufthavne i Gøteborg og Bergen havde ønsket at få ruten.

- Og jeg kan love dig for, at Billund Lufthavn også gerne ville have haft den SAS-rute til USA, bemærker Ole Kirchert Christensen.

Den nye flyrute til New York er bestemt ikke landet som en appelsin i turbanen hos Aalborg Lufthavn. Det har krævet masser af forarbejde, talrige møder og mange gode argumenter for at overbevise SAS om, at Nordjylland er det helt rigtige sted.

Foto: Martin Damgård

Lang forberedelse

Faktisk startede forarbejdet med at få fat i den attraktive flyrute for halvandet år siden. Aalborg Lufthavn har samarbejdet med erhvervslivet, turismebranchen og blandt andre "Invest in Aalborg", en organisation, der skal skaffe investeringer og nye virksomheder hertil.

- Vi har brugt en masse tid sammen med alle disse aktører for at få skabt fundamentet for, at denne nye flyrute til USA skal blive en succes, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen fra Aalborg Lufthavn.

Aalborg Lufthavn har arbejdet i over et år for at få den nye USA-rute hertil, oplyser lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen. Foto: Claus Søndberg

Den samlede præsentation af al den opbakning og alle udregninger af fordele har været medvirkende til, at SAS valgte netop Aalborg som udgangspunkt for den nye flyrute til USA, vurderer lufthavnsdirektøren.

Aalborg som mini-hub

En anden fordel for SAS er, at de i forvejen har mange indenrigsflyvninger mellem Aalborg og København. Dermed kan Aalborg blive til en slags "mini-hub", altså en lufthavn, hvor rejsende for eksempel flyver fra København til Aalborg og derfra videre til USA.

Og det er ikke rent tankespind.

- Allerede nu er der transfer-passagerer fra Oslo og København, der skal videre til USA, fortæller Niels Hemmingsen.

Redaktør Ole Kirchert Christensen:

- At SAS har så mange afgange mellem Aalborg og København, har haft betydning ved valget af Aalborg til den nye USA-rute.

Sådan ser der ud i det SAS-fly, der flyver fra Aalborg til New York. Pressefoto: SAS

Torsdagens premiereflyvning fra Aalborg til USA er ikke udsolgt, men gør ikke lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen nervøs:

- Det ser flot ud med belægningen, også på turen tilbage fra USA til Aalborg, siger han.

Med på tilbageturen er blandt andre en række amerikanske journalister, og ifølge Ole Kirchert Christensen er den nye flyrute mellem Aalborg og New York da også en kæmpe markedsføringsgevinst for netop Aalborg Lufthavn og landsdelen.

Det kan også bruges af lufthavn til at overbevise andre flyselskaber om, at de skal starte nye flyruter fra Aalborg.

Foto: Martin Damgård

Mulig milliard-gevinst

Ifølge Niels Hemmingsen er der et kæmpe potentiale med den nye USA-rute, både turistmæssigt og erhvervsmæssigt.

- Sådan en rute er er cirka en milliard kroner værd, hvis samfundet evner at kapitalisere på den værdi, der kommer ud af ruten, siger lufthavnsdirektøren.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra SAS om, hvorfor de netop valgte Aalborg til den nye USA-rute.