Historisk skattestigning i Aalborg

I årevis har skattestigning være et fyord og et tabu, men det er det ikke fra næste år i Aalborg Kommune.

Sent onsdag aften blev der landet et budgetforlig for 2024-2027, som S, EL, SF og RV står bag, mens V, K og DD står udenfor.

Budgetforliget indeholder en skattestigning på 0,2 procent fra 25,4 til 25,6 procent, hvilket svarer til ca. 50 kroner om måneden for borgere med en mellemindkomst på 300.000 kr. årligt.

Det blev ikke til et bredt budgetforlig i den første budgetforhandling som borgmester for Lasse Frimand Jensen (S) Arkivfoto: Lars Pauli

- Det er historisk for Aalborg, og en skattestigning, der gør, at vi kan håndtere noget af det udgiftspres på nogle af de mest sårbare områder. Det gælder bl.a. mennesker med handicap, nogle af de sårbare unge samt antallet af ældre, som vi får, siger borgmester Lasse Frimand Jensen (S), der peger på, at kommuneskatten ikke er hævet siden 90'erne i Aalborg

Aalborg får dog langtfra lov til at beholde pengene, da man bliver bliver sanktioneret af staten. De årlige ekstraindtægter ved en skattestigning på 0,2 pct. vil ifølge kommunen være 18,4 mio. kroner i 2024 stigende til 73,8 mio. kroner fra 2028.

Rådighedsbeløb

En skattestigning rammer dog også socialt skævt, og derfor vil budgetforligspartierne hæve rådighedsbeløbet for dem, der har mindst. Der er således afsat 2 mio. kroner til at kompensere dem.

Borgmesteren er godt tilfreds med, at det er lykkes at fjerne nogle af de besparelser på 700 mio. kr. over fire år, som der oprindeligt var lagt op til, før nye penge fra staten og en engangsindtægt fra de nye ejendomsvurderinger.

- Det er et økonomisk ansvarligt budget, hvor vi tager ansvar for de udsatte, som er allerhårdest ramt, siger Lasse Frimand Jensen.

Penge fra havn

Der er fundet penge ved at sælge ejendomme, deriblandt flere skoler samt bruge et udbytte på otte mio. kr. fra Port of Aalborg.

Borgmesteren har fået hård kritik fra den blå blok, der ikke var med på en skattestigning. De mener, at det hele var et spil for galleriet, og at en skattestigning fra start har været målet hos S.

- Jamen, det har været uafklaret. Vi har haft to veje at gå, og derfor har vi kørt en helt åben proces i dag, siger Lasse Frimand Jensen.

Ingen skolelukninger

Der er ingen skolelukninger i forliget, hvilket ellers var i spil i forhandlingerne.

- Den livsnerve, som skolerne er, den bevarer vi, siger Lasse Frimand Jensen.

Desuden spares der ikke så meget på lærere og pædagoger, som der oprindeligt var lagt op til - blandt andet ved at reducere andelen af uddannede pædagoger i daginstitutioner og DUS-ordninger.

- Vi har prioriteret at fastholde den nuværende sammensætning af medarbejdere i skolerne og dagtilbuddene, så vi bevarer den kvalitet, som mange borgere har tilkendegivet, har stor betydning.

Blandt de upopulære spareforslag, der fjernes, er også en lang række nedskæringer på det sociale område.

For eksempel bevares ledsageordningen for handicappede borgere, og der er heller ikke lagt op til nye nedskæringer i form af takstreduktioner på botilbud og lignende.

Nexus bevares

Værestedet Nexus og Midtbysjakket bevares i sin nuværende form, og det samme glæder Ungerådgivningen, der fortsat får lov at hjælpe unge over 18 år.

- Og så er noget af det, jeg er særligt glad for, er, at det for første gang er lykkedes os at lave en demografimodel på området, som får tilført 6,8 mio. kroner både i 2024 og fremover, siger rådmand Nuuradiin Hussein (S).

Han er også glad for, at der bliver penge til at etablere en tredje skurby for udsatte og hjemløse borgere udover den, man lige nu er i gang med at etablere.

Nyt væksthus

På sundheds- og kulturområdet er der nyt om både Det Hemlige Teater og Kunsthal Nord.

Ifølge rådmand Jes Lunde (RV) er der nemlig lavet en aftale, som betyder, at der afsættes 2 mio. kroner til et nyt væksthus i forbindelse med Korma og Huset i Hasserisgade, så der bliver 4 mio. kroner til det ny tiltag.

- Men i 2024 får de lov at fortsætte som hidtil, så der er lidt tid at løbe på, forklarer han.

Oplevelsescentret Springeren ser også ud til at redde livet foreløbig. Museet får nemlig lov til at beholde sit nuværende tilskud i 2024, som først halveres fra 2025.