Stor eftersøgning slut: Nu kommer Bølle hjem til jul

SULSTED:Tidligt mandag eftermiddag fik 28-årige Pia Jensen fra Sulsted den opringning, hun har ventet allermest på, lige siden hendes lille hundehvalp Bølle blev stjålet foran Børnehaven Blåhvalen i Sulsted torsdag 8. december ved 15-tiden.

- Bølle er fundet, fortæller en lykkelig Pia Jensen til Nordjyske.

Den 15 uger gamle hundehvalp, som Pia Jensen fik af sin mor i slutningen af november for at sprede glæde i hjemmet, som også tæller sønnen på fire år, blev mandag middag indleveret på en hunde- og kattepension nær Kolding.

Det skete ifølge Nordjyskes oplysninger på foranledning af Sydøstjyllands Politi, der havde modtaget et tip om, at hunden befandt sig på en adresse i den lille by Hjarup ikke langt derfra.

Bølle, som er en blanding mellem en bomuldshund og en shih tzu, er chippet, og på den måde var det let for hundepensionen ved Kolding at identificere Bølle.

- Hans gamle ejer blev ringet op, og det første hun gjorde var at ringe til mig, fortæller Pia Jensen glædesstrålende.

11 intense dage

Dermed har historien om forsvundne hundehvalp fået en lykkelig slutning efter 11 intense dage, hvor historien om Bølle havde spredt sig som en steppebrand efter omtale i flere medier og i utallige opslag på Facebook.

Selv om Pia Jensen, der er ordblind og ressourcesvag, har fået masser af støtte og opbakning fra nær og fjern, har hun også oplevet, hvor brutale de sociale medier kan være.

Her er hun blandt meget andet blevet anklaget for dyremishandling, omsorgssvigt og sågar anmeldt til Aalborg Kommune. Desuden er hun blevet ringet op og tilbudt oplysninger om Bølle mod at betale løsepenge.

Julemirakel

Mest hjælp og støtte i jagten på at finde Bølle har Pia Jensen fået af Ann Birgitte Larsen fra Sæby, som er lidt af en eftersøgningsekspert. I hvert fald har hun et par stykker lige ved hånden.

Ann Birgitte Larsen - i daglig tale bedst kendt som Gitte Larsen - er rystet over, hvad Pia Jensen i Sulsted har været udsat for på de sociale medier, efter at hendes lille hund blev stjålet. Arkivfoto: Henrik Louis Simonsen

Hun er nemlig en anerkendt hundetræner, som er kendt for sit arbejde vidt og bredt - ikke mindst for eftersøgningshundene Inger og Aase, som Nordjyske tidligere har fortalt om.

Ann Birgitte Larsen er rystet over, hvad Pia Jensen har været udsat for efter tyveriet af Bølle.

- Det har været helt ekstremt. Facebook er virkelig stedet for fakler og forke og moderne heksejagt. Folk aner ikke, hvad de taler om, og folk er bare med på bølgen, når der opstår lynchstemning. Det har virkelig været slemt, konstaterer Ann Birgitte Larsen.

Netværk aktiveret

I jagten på Bølle har hun aktiveret hele sit enorme netværk i hundeverdenen, og sammen med den massive omtale af hundetyveriet er det hendes opfattelse, at jorden til sidst begyndte at brænde for meget under de personer, der tog hunden den torsdag i Sulsted.

- Nogen har fået kolde fødder. Jeg har aldrig set en hund været efterlyst så massivt i Danmark, og alle dyrlæger er blevet opfordret til at tjekke alle hunde, der er kommet ind, på deres chip, så hvis den var her i landet, var den blevet fundet før eller siden, siger Ann Birgitte Larsen.

Afhentning på plads

Nu henstår så det sidste, praktiske arbejde med at få hentet Bølle hjem til Sulsted.

- Jeg har hverken bil eller kørekort, for så var jeg taget afsted, siger Pia Jensen.

Også her står Ann Birgitte Larsen klar med en hjælpende hånd. I sit hundenetværk har hun fået kontakt til en, hvis mand arbejder i det sydjyske og kan tage hunden med hjem onsdag.

Lige nu tyder alt på, at Bølle kommer hjem til jul.