Hjælp til pendlere: Presset kryds får lysregulering

FREJLEV:Et voldsomt pres af bilister, der skal på arbejde i Aalborg fra Frejlev, er hovedårsag til, at der nu bliver etableret lysregulering i krydset Ny Nibevej-Kærvedgårdvej ved Frejlev.

Det oplyser anlægsingeniør Charlotte Kragh-Pedersen, der er Aalborg Kommunes projektleder på det nye lysregulerede kryds.

- Der har været kapacitetsproblemer med morgen spidsbelastning og eftermiddags spidsbelastning. Det ved alle, der bor i Frejlev, så vi laver en højresvingsbane på Kærvedgårdvej, så der bliver en bane til venstresvingende og ligeudkørende og altså en højresvingsbane, forklarer Charlotte Kragh-Pedersen.

Dertil kommer så signalregulering. Den regulering kommer til at fungere på den måde, at der i spidsbelastningerne morgen og eftermiddag/aften bliver tale om tidsstyring med minutter, hvor der åbnes for trafik fra Kærvedgårdvej, mens krydset resten af døgnet bliver detektorstyret - altså med en sensor i vejen, der sørger for, at lysreguleringen kun giver grønt lys for kørsel fra Kærvedgårdvej, når der er behov for det.

4 Lige nu udgraves der en grøft, der kan lede vandet væk fra det sumpede område nær krydset. foto: Torben Hansen

Lige nu står arbejdet med selve etableringen af højresvingsbanen stille. Det skyldes, at der skal etableres en bedre afvanding fra det areal, der ligger syd for Ny Nibevej og øst for Kærvedgårdvej.

- Vi er stødt på lidt udfordringer med at få vandet ledt væk fra det meget flade eng-areal, vi arbejder i. Så lige nu er vi i gang med en grøfteprofilering, der sikrer, at vandet kan løbe væk fra området, forklarer projektlederen.

Grøften på sydsiden af Ny Nibevej skal graves ud, og der skal sikres et fald hen mod en bæk, der løber under Ny Nibevej og senere ud i Hasseris å, før vandet ender i Limfjorden.

- Vi forventer, at anlægget står færdig med udgangen af 2020, siger projektlederen, men tager samtidig det forbehold, at det kan blive udskudt.

- Vi er ligesom så mange andre ramt af coronanedlukningen af de syv nordjyske kommuner. Men som det er nu fortsætter arbejdet, og vi håber, vi kan holde tidsplanen uforandret, så vi kan åbne det nye anlæg lige inden jul, understreger Charlotte Kragh-Pedersen.

Anlægsbudgettet for den nye lysregulering er på to millioner kroner.