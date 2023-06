Berygtet busgrav ændret

AALBORG:Den omstridte og uheldsplagede busgrav på Kastetvej i Vestbyen i Aalborg er ændret. En synlig ændring, der skal gøre livet lidt lettere for uheldige bilister, der ryger ned i "hullet".

Der har været mindst 30 trafikuheld i busgraven, har naboer tidligere vurderet. Lige fra en bil, der blev totalskadet, til en kabinescooter, der væltede ned i hullet, så den ældre fører måtte råbe efter hjælp for at komme fri.

Naboer har også hørt brag, når bilers airbags er blevet udløst, fordi køretøjerne endte nede i bussgraven.

Kun busser må passere busgraven her på Kastetvej. Foto: Lars Pauli

Aalborg Kommune har ingen planer om at fjerne busgraven. Den skal sikre, at kun busser kan komme forbi.

- Busgraven er, som den er - det fastholder vi, siger Niels Bresemann, kommunal projektchef for Plusbus-etableringen.

Rampe ned i hul

Men busgraven er dog ændret lidt. Nu er der etableret asfaltrampe ned i "hullerne".

- Skulle man være så uheldig at køre bilen ned i busgraven, med lav hastighed, så kan man nu selv komme op ved at bakke, fortæller Niels Bresemann.

Gruslaget nede i "hullet" er udjævnet. Og dybden er nu kun omkring 10 cm. Foto: Lars Pauli

En anden ændring er, at hullerne i busgraven er blevet mere jævne.

Tidligere var hullerne omkring 15 cm dybe, men nu er gruset i hullerne jævnet ud, så dybden kun er omkring 10 cm, oplyser han.

Risiko for skader

Det betyder dog ikke, at man som bilist har bedre chance for at drøne hen over busgraven uden problemer. Asfaltrampen går kun ned i hullet - der er ingen rampe op i den enden ende. Og hvis man kører med høj fart ned i busgraven, er der bestemt risiko for, at bilen får skader.

Skilte advarer bilisterne om busgraven på Kastetvej. Foto: Lars Pauli

Hastighedsgrænsen på stedet er 50 km/t, men bilister må slet ikke køre den vej, hvilket fremgår af tydelig skiltning. Det ér kun for busser.

Formålet er ikke kun at sikre, at de kommende plusbusser nemt kan komme frem, men også at gøre området ved Aalborg Vestby Station mere sikkert for fodgængere og cyklister.