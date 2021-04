Hjemløs mand fik bank af rumænere

AALBORG:To rumænske mænd på 60 og 37 år sidder netop nu anholdt hos politiet og venter på at komme for en dommer, efter at de tidligt torsdag aften bankede en 42-årig hjemløs dansker ved en bænk på Nytorv i Aalborg på hjørnet til Nyhavnsgade.

Politiet blev tilkaldt kl. 19.06.

- Han fik først et knytnæveslag i ansigtet, og da han så lå ned, fik han også et spark. Heldigvis er han ikke kommet alvorligt til skade, forklarer vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Han har ingen oplysninger om, hvad der førte til, at de to rumænere gik løs på den hjemløse mand.

Vagtchefen oplyser, at de to rumænske mænd, som begge bor i Nørresundby, efter alt at dømme bliver fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for vold, når politiets jurister har haft lejlighed til at se på sagen.