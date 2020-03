Hjemløse mødte Sara og Mette med blomster

Der vankede blomster til Aalborg Kommunes Bo- og Gadeteam, da socialarbejder Sara Korsgaard og sygeplejerske Mette Christensen tirsdag gik deres første tur gennem byens gader.

Det var en lille gruppe af byens udsatte, der - på behørig afstand - afleverede buketten, da gadeteamet gik deres vante rute.

- De var glade for at give os buketten, og vi har glade for at få den, siger Sara Korsgaard, hvis kollega var hurtig til at snuppe et billede.

Sara Korsgaard fortæller, at de hjemløse kender gadeteamets rutiner og ved, hvor de kan møde dem.

- Og så stod de med blomster, siger socialarbejderen, der sammen med kollegaen sætter pris på, at deres arbejde værdsættes - også selv om ingen ved, hvor de hjemløse har fået blomster fra på det tidspunkt af dagen.

Det er tanken, der tæller, synes Sare Korsgaard, som fortæller, at gadeteamet i denne tid ved siden af det vanlige arbejde er ekstra opmærksomme på, om de udsatte håndterer den aktuelle corona-situation, og om nogen af dem har symptomer på at være ramt af Covid-19.

- Det er jo en meget konkret opgave, siger socialarbejderen, der synes, at de hjemløse generelt håndterer situationen godt.

- De holde god afstand og er velinformerede gennem de informationer, der snapper op på varmestuer og væresteder, siger Sara Korsgaard.