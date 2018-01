Hjemmehjælper udsat for røveri

NØRRESUNDBY: En hjemmehjælper blev tirsdag aften udsat for røveri i Nørresundby.

Det drejer sig om en 24-årig mand, som netop havde forladt en borger og var på vej hen til sin bil i Rosenfeldtparken.

- Her blev han slået ned bagfra og blev frarøvet mobiltelefon og tegnebog, fortæller Jess Falberg, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Anmeldelsen kom klokken 20.30, og der blev straks sendt hundepatruljer til området. Sent tirsdag aften var det sparsomt med oplysninger, og hjemmehjælperen kunne ikke komme med et signalement af gerningsmændene, idet han blev slået ned bagfra. Umiddelbart mente han, at der havde været tre personer, som var klædt i sort.

Muligvis blev den 24-årige slået med en kæp eller lignende.

- Han blev kørt til skadestuen. Umiddelbart havde han ikke synlige skader, fortæller Jess Falberg.

Politiet vil meget gerne høre fra eventuelle vidner. Politiet kan kontaktes på telefon 114.