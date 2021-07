Gasledning gravet over i Nørresundby - stor vej spærret

NØRRESUNDBY:En gasledning er blevet gravet over i forbindelse med et vejarbejde på Rute 180 / Hjørringvej / Loftbrovej. Derfor har politiet spærret vejen op til mod rundkørslen ved Kvickly, mens der arbejdes på at få repareret gasledningen.

Nordjyllands Politi oplyser i et tweet, at der ikke er nogen fare for, at gasledningen skal blive antændt, men arbejdet med at få lappet gasledningen sammen kommer til at holde vejen lukket i fire timer, skriver politiet. Og det vil sige til omkring klokken 14.30.

Opdateres