Ho ho ho - humøret var højt, da julemanden kom sejlende til byen

AALBORG:Det var et sandt tilløbsstykke, da julemanden kom sejlende til Aalborg sidst på formiddagen, lørdag. Og (jule)traditionen tro var især mange børn mødt op for at hilse på manden i rødt.

Han har en travl dag foran sig her i byen, blandt andet kan du møde julemanden ved Nytorv i eftermiddag, hvor han tænder det store juletræ, der er bragt hertil fra Aalborgs norske venskabsby Fredrikstad.

Programmet for eftermiddagen ser sådan ud:

Kl. 14.30 Optog fra Gabels Torv med Aalborg Garden, julemanden, borgmester Thomas Kastrup-Larsen og viceborgmester fra Fredrikstad Atle Ottesen i beredskabets gamle brandbil. Optoget ender ved Nytorv.

Kl. 15.00 Aalborg Garden spiller ved juletræet.

Kl. 15.30 Juletræet tændes.

Der serveres efterfølgende gløgg og æbleskiver foran Aalborg Rådhus.

Og kan du bare ikke få nok af jul, så er det også muligt at besøge byens julemarked, der åbnede i går, fredag, på Gammeltorv.

Du kan besøge julemarkedet i Aalborg til og med 23. december.

