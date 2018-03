Høgene sendt på sommerferie

ISHOCKEY: Der var tale om en slutspilskamp mod rivalerne fra Aalborg Pirates, men det lignede mere kulissen til en træningskamp, da Frederikshavn White Hawks torsdag lagde is til den fjerde kamp i den rent nordjyske kvartfinaleserie.

Blot 1350 tilskuere havde fundet vej til Nordjyske Bank Arena. Frederikshavnerne troede åbenbart ikke på deres hold, der da også havde tabt de første tre opgør i serien til Aalborg Pirates med cifrene 2-3, 1-2 og 1-5.

Men dem, der blev hjemme, gik glip af et stort drama.

Høgene var bagud 0-2, kom foran 3-2, men endte med at tabe 3-4 i et vildt overtidsdrama.

Spillet i første periode passede meget godt til den halvtamme kulisse. Ingen af de to hold for alvor sat spillet, selvom Aalborg Pirates var i teten og havde flest skud på mål. Periodens dramatiske højdepunkt stod hjemmeholdets Anthony DeLuca for, da han med syv sekunder tilbage lavede en voldsom boarding, der blev takseret til matchstraf.

Så hjemmeholdet startede anden periode med fem minutter i undertal, og høge-keepers Thomas Lilies mål var i disse fem minutter under belejring, uden at piraterne fik slået kapital af de chancer, der blev skabt.

Selv da White Hawks atter blev fuldtallig, lignede det fortsat power play med gæsterne i førersædet. Hjemmeholdet havde utrolig svært ved overhovedet at komme ud af egen zone og havde blot tre afslutninger mod gæsternes mål i perioden.

Piraterne skabte derimod masser af muligheder, men afsluttede generelt for ukoncentreret. Samtidig leverede Thomas Lilie nok engang en pragtpræstation, så efter 40 minutters envejstrafik mod hjemmeholdets mål, var stillingen fortsat 0-0.

Intet tydede på, at tredje periode ville blive en oplevelse.

Men pludselig eksploderede det ellers så søvndyssende opgør.

Gæsterne bød ind først med scoringer af Clay Anderson og Henry Hardarson.

Det lignede afgørelsen og en tidlig sommerferie til White Hawks.

Men hjemmeholdet ville det anderledes og iværksatte et vildt comeback.

Tre gange på mindre end ni minutter fandt høgene vej til nettet bag pirat-målmand Tadeas Galansky, og så stod det pludselig 3-2. Hjemmeholdets målscorere var Mark Hurtubise, Henri Heino og Henrik Eriksson.

Aalborg fik dog udlignet 20 sekunder før tid på et fortrinligt slagskud af Olivier Hinse, og dermed gik kampen i forlængelse.

Her var Cam Spiro tæt på at afgøre kampen til hjemmeholdets fordel, men hans afslutning ramte overliggeren.

Momentum var dog tippet over til hjemmeholdet, det pludselig sad på kampen, men det var alligevel gæsterne, der endte med at løbe med det hele.

Nikolaj Carstensen blev piraternes frelser med fem minutter tilbage af fjerde periode.