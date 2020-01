Høj på røg: To unge sad i bil og røg hash

NØRRESUNDBY:Tirsdag anholdt Nordjyllands Politi to unge mænd, der sad i en bil på Uttrupvej og røg hash.

Det skete efter politiet havde fået flere anmeldelser om de to unge, skriver Nordjyllands Politi på onsdagens døgnrapport.

Da en patrulje kørte til stedet, kunne betjentene konstatere, at bilen lugtede voldsomt af skunk (der er hamp med et særligt højt indhold af det euforiserende stof THC) samt at der lå gennemsigtige plastikposer med skunk blandt andet på bagsædet.

Bilen blev derfor ransaget og betjentene fandt i alt 2,3 kilo skunk, 8,82 gram hasholie og 1,87 gram hash.

De to mænd på henholdsvis 20 og 21 år blev anholdt og sigtet for at have overtrådt lov om euforiserende stoffer.