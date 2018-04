Højbjerg: Vi skal lave flere mål

ISHOCKEY: Aalborg Pirates må ud i en syvende semifinale for at sikre sig en plads i DM-finalerne, efter at nordjyderne søndag tabte 1-2 ude til Esbjerg Energy, der dermed fik udlignet til 3-3 i semifinaleserien.

Og nederlaget i Esbjerg skyldtes, at Aalborg Pirates ikke var farlige nok foran modstandernes mål, erkender forwarden Martin Højbjerg.

- Vi har problemer med at score mål. Vi havde mange situationer i powerplay, som vi ikke udnyttede, hvor Esbjerg modsat kun skulle bruge otte sekunder i overtal, før de scorede. Det var forskellen i dag, for vi spillede egentligt fornuftigt, men vi skal lave flere mål, siger Martin Højbjerg.

Nederlaget betyder, at finalebilletten altså skal fordeles i en syvende kamp tirsdag.

- Vi har spillet godt på hjemmebane, så vores chancer er selvfølgelig gode. Der kan godt komme nerver på, men vi skal bare ud og nyde det. Det er de her kampe, der er sjove at spille, siger Martin Højbjerg.