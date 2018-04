Højbjerg: Vi skal have skåret ned på de udvisninger

ISHOCKEY: Aalborg Pirates tabte tirsdag aften 4-2 i Esbjerg.

Aalborg Pirates forward Martin Højbjerg var ikke tilfreds med nordjydernes tempo i kampen.

- Det var en tæt kamp, som alle de andre kampe har været. Men de var mere effektive, end vi var. Jeg synes, at vi har spillet bedre i de andre kampe, men der er ikke andet for, end vi skal op på hesten igen. Vi skal ikke tænke så meget over det. Vi skal bare videre, men vi skal klart tilbage til at skøjte mere end i dag, siger Martin Højbjerg.

Kampen mindede på mange måder om de forgangne semifinalekampe. Aalborg Pirates havde flere lange angreb, mens Esbjerg Energy i den grad var effektive, når de spillede i overtal. Så disciplinen er en nøgle for Aalborg Pirates.

- Vi har snakket om det inden kampen, at det er de situationer, der bliver kampafgørende. Der er de mere effektive, end vi er. Vi skal have skåret ned på de udvisninger, siger Martin Højbjerg.