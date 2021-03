Her er smittetallet mangedoblet på få dage: Se hvorfor

AALBORG:Over halvdelen af de nysmittede i Aalborg Kommune den seneste uge er fra Nørresundby og Aalborg midtby. Det viser de seneste tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der viser smittefordelingen i kommunen.

I alt er 127 borgere blevet konstateret smittet med covid-19 den seneste uge. 76 af dem er bosat i 9400 Nørresundby eller 9000 Aalborg.

- Vi ligger på et forholdsvis højt niveau, men vi kan også se, at det har været stabilt de seneste uger, siger Jan Nielsen, direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen og ansvarlig for coronaindsatsen i Aalborg Kommune.

Smitteudbrud

Nørresundby oplever et stigende smittetryk. I uge 6 var syv borgere i postnummeret konstateret positive med coronavirus. Smittetallet for de seneste syv dage er 38.

- Der har været mange smittede i den skolepligtige alder, og så har vi haft et smitteudbrud på en enkelt skole i Nørresundby, siger Jan Nielsen.

Covid-19 i Aalborg Kommune Kilde: Aalborg Kommune. Grafik: Jette Klokkerholm

Han vil ikke komme nærmere, hvilken skole der er tale om, men han påpeger, at man hurtigt fik brudt smittekæden på skolen.

Hurtig reaktion

Med en genåbning af udvalgte butikker og skoler vil man den næste tid kunne se en stigning i smittetrykket, vurderer Jan Nielsen. Derfor vil øjnene være stift rettet mod smittetallene i den kommende tid.

- Vi kommer til at se på, hvilken effekt den her genåbning vil have. Oversigten med postnumrene giver os en god information, og den gør, at vi hurtigt kan reagere, fordi den viser konkrete områder, siger han.

Det seneste døgn er der registreret 497 nye smittetilfælde. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). De nye smittetilfælde er fundet i 138.184 PCR-test i de offentlige testcentre og på sygehusene.