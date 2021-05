Højeste antal nye smittede i 2021: Nu indkalder Aalborg Kommune til pressemøde

AALBORG: Torsdag satte aalborgenserne en kedelig rekord. 138 blev konstateret smittet med corona-virus og det er det højeste antal på en enkelt dag siden december 2020.

Rekorden kommer efter en sognenedlukning i Vor Frelser Sogn og konstant stigende smittetal, og det får nu kommune og politi til at frygte for yderligere nedlukninger af sogne og i sidste ende hele kommunen.

Sognenedlukningen har betydet, at mange unge på sognets uddannelsesinstitutioner er sendt hjem for at modtage undervisning, men man frygter at smitten stiger i den kommende weekend, hvor vejret ser ud til at blive godt og værtshusene og Jomfru Ane Gade igen kan lokke de unge til at samles.

Derfor indkalder Aalborg Kommune fredag til en pressebriefing, hvor repræsentanter fra Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og restaurationerne i Gaden vil fortælle om nye tiltag, der sættes i værk for at bremse smitten.

Pressebriefingen bliver holdt på Studenterhuset fredag klokken 10.00 og du kan følge med live på nordjyske.dk.

De kan se de seneste smittetal for de enkelte sogn i Aalborg Kommune her.