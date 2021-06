Hør brølet: Gasledning skal tømmes for gas

NØRRESUNDBY:Hvis du er i nærheden af Kystvejen 110 i Nørresundby på torsdag klokken 10, så skal du lige holde dig for ørerne. På det tidspunkt brænder gasdistributionsselskabet Evida nemlig en del naturgas af, og det kommer ikke til at gå stille af.

Nærmere bestemt vil brølet fra flammen give et lydtryk på omkring 110 dB, hvilket er nogenlunde på niveau med larmen fra Stor Scene på Nibe Festival - eller fra en motorsav, der arbejder på fuld tryk. Så det bliver svært at overhøre det, når Evida fyrer den af - samtidig bliver det en otte meter høj flamme, så den bliver også svær at overse.

Grunden til, at der i det hele taget skal brændes gas af, er at en gasledning skla omlægges i forbindelse med, at der skal opføres nogle nye lagerbygninger i området. Og så er det slet og ret den bedste og mest miljøvenlige løsning at brænde gassen i rørledningen af for at tømme den, oplyser Evida.

- Der er tale om en kontrolleret afbrænding, hvor alt er planlagt ned til sidste detalje, hvorfor forbipasserende ikke skal kontakte politi og brandvæsen. Vi har tidligere foretaget tilsvarende afbrændinger, og i alle tilfælde er det hele gået efter planen og som forventet, siger driftsdirektør Søren Hylleberg Sørensen.

Gassen brændes af fra en 12 meter høj mast, også kaldet en flare, og vil stå som en ca. 8 meter høj flamme. Det betyder, at flammen vil kunne ses i et stort område i Aalborg, Nørresundby og Vodskov og vil være synlig fra bl.a. E45 Frederikshavnsmotorvejen.

Fakta  Metoden med at afbrænde gassen kaldes flaring.  Flaring benyttes, når en gasledning skal tømmes for gas i forbindelse med arbejde på gasledningen.  Evida flarer gas i gennemsnit 1-2 gange om året. VIS MERE

Udover brølet fra afbrændingen vil der også opstå en varme, som vil kunne mærkes på mere end 100 meters afstand. Evida oplyser, at afbrændingen kommer til at vare cirka 45 minutter.