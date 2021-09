Tre holdende biler torpederet med høj fart - mistanke om spirituskørsel

Opdateret med nye oplysninger fra Nordjyllands Politi kl. 6.31

AALBORG:Østerbro i Aalborg er søndag morgen blevet afspærret for al færdsel. Det skyldes et trafikuheld ud for Østerbro nummer 68.

Politi og beredskab arbejder fortsat på stedet, men vagtchef Poul Fastergaard forventer, at vejen igen kan åbnes for trafik senest ved 07-tiden.

- Vi skal lige have de havarerede biler skubbet ind til siden, så trafikken kan glide forbi, siger vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

- En yngre mand kom kørende med formentlig meget høj fart ad Østerbro. Her torpederede han tre larkerede biler, hvorefter hans egen bil røg rundt i luften og landede på taget. Der var melding om røg fra den ene af bilerne, og derfor troede vi, der var ild i bilen. Men det viste sig at være røgen fra en airbag, der steg op i luften, forklarer vagtchefen

Han oplyser, at der er en kraftig mistanke om, at den unge mand, der førte uheldsbilen, var kraftigt påvirket af spiritus.

- Han er kørt til Aalborg Universitetshospital til et tjek for mindre skader, og så bliver der naturligvis udtaget en blod prøve på ham til bestemmelse af, hvor påvirket han har været ved uheldet, lyder det fra Poul Fastergaard.