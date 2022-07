Holdt fan-profil hemmelig: Nu drømmer Anna om et job hos McLaren

AALBORG:I erindringen dukker de tidlige møder med motorsporten op som små glimt fra barndomshjemmet i Randers: Her så hendes far Le Mans, og man talte om den tyske Formel 1-legende Michael Schumacher, når han tog guldet ved det ene Formel 1-verdensmesterskab efter det andet op gennem de tidlige 00'ere.

I den periode var Anna Olsen ikke mere end et, to, tre, fire og fem år.

I dag, som 23-årig, husker hun tilbage til de høje lyde fra fjernsynet i stuen. Og racerbilernes skarpe sving derinde.

- Det var bare så fængende at se, siger hun.

Interessen lod Anna dog ikke skinne igennem, hverken dengang eller senere i livet.

- Det var ikke så normalt for en pige at gå op i.

Skjulte Formel 1-drømme

Anna havde gemt sin interesse for Formel 1 for omverdenen, men så lukkede den ned, omverdenen altså, i marts 2020. Corona-pandemien rasede, og Anna skiftede det randrusianske postnummer ud med det aalborgensiske. Hun skulle læse sprog og internationale studier på byens universitet, men den følgende tid var præget af samfundets store nedlukninger.

Anna flyttede til Aalborg i maj 2020. Mens store dele af samfundet var lukket ned, fulgte hun med i Formel 1 fra sin lejlighed. Foto: Henrik Bo

- Jeg havde brug for at gribe fat om noget, og det blev Formel 1, siger Anna.

- Og jeg fandt ud af, at sporten interesserede mig meget mere, end jeg først selv havde troet.

Egentlig havde hun også gemt - og måske glemt - sin passion for sit eget jeg, så da hun i oktober 2020 oprettede en Instagram-fanprofil med navnet f1paddocklife, fortalte hun ingen om det.

- Jeg var bange for, hvordan folk ville reagere. Jeg havde aldrig udtrykt, at jeg var vild med Formel 1. Samtidig var jeg bange for, at min omgangskreds ville synes, at min drøm om at få en plads på McLaren-teamet var for ambitiøs, siger hun og uddyber:

- Jeg har altid været i tvivl om, hvilket arbejde jeg gerne ville have. Jeg vidste bare, at det gerne måtte være ét, hvor der skete noget, og at det også gerne måtte være internationalt. I Formel 1 sker der en masse bag scenen. Også ting, som jeg synes er interessante.

Tæt på McLaren-kører

Det er særligt PR, management og kommunikation, som Anna drømmer om at gøre karriere indenfor.

I motorsportsregi er McLaren et af de ypperste navne, du kan støde på, og pladserne på holdet er eftertragtede, så da den britiske journalist og tv-vært Jennie Cow lavede en række YouTube-webinarer om at gøre karriere i motorsportens mediebranche, fulgte Anna dem tæt.

Anna oprettede sin fan-profil, f1paddocklife, for at blive dygtig til at formilde Formel 1. Nu har hun flere tusinde følgere på Instagram. Foto: Henrik Bo

Kort efter oprettede hun Instagram-fanprofilen, f1paddocklife, i al hemmelighed for at skabe sig et redskab og en platform, der måske en dag vil kunne sikre hende et job hos McLaren.

Men hemmeligt nåede det ikke at være længe.

- Min lillebror opdagede min profil ved et tilfælde.

En dag så han, at Anna fik Instagram-notifikationer på sin telefon, men at de ikke kom fra Annas egen personlige profil, men fra f1paddocklife.

Nu var det ude. Og Annas lillebror syntes, det var megasejt.

Men hverken Annas mor eller far kendte til f1paddocklife eller Annas ambitioner bag profilen. Ikke før den dag i december 2020, hvor faren til den belgisk-britiske Formel 1-kører på McLaren-holdet, Lando Norris, videredelte et post fra Annas fanprofil på Instagram.

- Det var det absolut største, siger Anna.

Indhold med mening i

At Lando Norris' far havde fået øje på Annas Instagram-profil blev et vendepunkt og en cementering af, at f1paddocklife nu var ved at blive til noget større, og for Anna gav det pludselig mening at springe ud, både med profilen og med sine ambitioner om blive en del af McLaren-teamet.

Selvom hun er Formel 1-fan, forholder Anna sig også kritisk til motorsporten. Foto: Henrik Bo

- Først kom det bag på mine forældre. Jeg havde jo aldrig snakket om min interesse for Formel 1.

Også venindernes reaktioner var blandede.

- Måske var jeg lidt for forsigtig omkring min Formel 1-profil på Instagram i starten. Jeg overtænkte det nok lidt, men jeg skulle have været bedre til at stå ved min interesse for Formel 1, siger Anna i dag.

Til efteråret har Anna haft sin profil i to år, og i dag har den knap 11.000 følgere.

I starten postede hun opslag hver dag for at opbygge f1paddocklife til at være den platform, som profilen fungerer som i dag - for eksempel til at kritisere Formel 1's manglende reaktion på konflikterne mellem Saudi Arabien og Yemen under det saudi arabiske Gran Prix-løb i slutningen af marts 2022.

I dag lægger Anna mest op i story-formatet på Instragram, og så overvejer hun, om hun skal lade sin egen person fylde mere derinde.

- Det har selvfølgelig noget mere pondus, hvis man kan se, hvem jeg er på profilen. Men indtil videre har det været nok bare at vise min interesse og ikke mig selv, men måske ændrer det sig, hvis jeg en dag får flere følgere.