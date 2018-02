Nyt hus til gadeidræt klar til brug

AALBORG: Det nye GAME Streetmekka Aalborg på Eternitten har været længe ventet, og torsdag eftermiddag kunne samarbejdspartnere og kommende brugere endelig skåle i Faxe Kondi. Flere hundreder mennesker kiggede forbi til åbningen, der blev markeret med taler af repræsentanter fra de fonde der har gjort drømmen om et idrætskulturhus til virkelighed, herunder Realdania, Det Obelske Familiefond, Trygfonden, Nordea-fonden og Lokale og Anlægsfonden.

Efter talerne havde de unge gæster mulighed for at få smagsprøver på de aktiviteter, der fremover kommer til at foregå i huset, som streetbasket, parkour, gadefodbold og street dance,

Ombygningen af den gamle industribygning har kostet 25 millioner kr. og har været et højt prioriteret projekt i Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning, fortæller rådmand Mads Duedahl.

- GAME Streetmekka Aalborg er det perfekte sted til at skabe nye relationer. Her er muligheder for alle - og det er indbegrebet af Aalborgs DNA.