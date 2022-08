Hotellerne i Aalborg jubler: Gæsterne er tilbage

AALBORG:Det var slemt med antallet af overnatninger på de aalborgensiske hoteller i 2020 og 2021. Men denne sommer er gæsterne tilbage, og en lettet hotelbranche kigger tilbage på en juni og juli, der har været tilbage til normalen før corona i 2019.

Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, de gælder for juni.

- De er fantastisk positive. Det samlede antal overnatninger for juni i Aalborg går voldsomt frem i forhold til sidste år – en stigning fra 78.074 til 113.378 og hele 45 procent. Hvis man specifikt ser på hoteller er antallet af overnatninger på hotel steget med 96 procent i forhold til juni sidste år, siger Tonny Skovsted Thorup, der er direktør for Destination Nord.

Især nordmændene er vilde med Aalborg og står for op imod 40 procent af alle hotelbookinger.

- Ser man på nordmænd på hoteller er stigningen i forhold til sidste år på 1124 procent. Vi er dog ikke helt på niveau med 2019 endnu, siger Tonny Skovsted Thorup, der dog forventer sig endnu mere af tallene for juli, hvor tendensen nærmest er endnu vildere.

Det viser en rundringning til nogle Aalborgs hoteller, som allerede har godt styr på, hvad der skete i juli. Her er det direktør Mette Bonderup fra Comwell Hvide Hus Aalborg, der bekræfter tendensen.

- Vi har oplevet flotte måneder i juni og juli på et højere niveau end i 2019. Vores andel af nordmænd har været cirka 30 procent af det samlede antal gæster i juli, siger Mette Bonderup.

Nordmændene kom

Nordmændene er tilsyneladende slemt glade for Danmark, Nordjylland og Aalborg. Arkivfoto

- På de større hoteller har flere af hotellerne haft en andel af nordmænd på 30-40 procent, og det er altså en meget stor stigning i forhold til sidste år. Stigningen generelt er uden tvivl fortsat i juli og allerede meget godt med i august, vurderer Tonny Skovsted Thorup.

Det hele skal sættes i perspektivet af, at flere af hotellerne i begyndelsen af juni frygtede for en sommer uden gæster. Men så kom der gang i bookingerne.

- Det var noget bekymret, og det viste sig, at mange bookede meget sent. Først omkring 15. juni begyndte især store grupper af nordmænd at booke, og så gik det stærkt, lyder det.

Den store andel af nordmænd i Aalborg denne sommer kan skyldes, at flere hundrede tusinde nordmænd har glemt at forny deres pas efter et par år uden at have dem oppe af skuffen, og så kan norsk borgerservice ikke følge med. Og der skal ikke mere end ét familiemedlem med et udløbet pas til, før ferien i Sydeuropa er ødelagt for hele familien. Derfor har de kun kunnet rejse til Danmark og ikke videre ned i Europa.

Selv om tallene på nuværende tidspunkt er flotte og i nogle tilfælde bedre end jubelåret 2019 for hotelbranchen, så er det ikke nødvendigvis noget, der sætter sig på bundlinjerne. Det vurderer HORESTAs adm. direktør, Jannick Nytoft.

- Lige som resten af erhvervslivet er vi ramt af voldsomt stigende omkostninger, og det rammer selvfølgelig hårdt. Desuden er der stor uvished om udviklingen i verdensøkonomien resten af året. Her trækker sorte skyer sig sammen lige i øjeblikket, siger Jannick Nytoft.