Hovedvej blev spærret efter trafikulykke - politiet eskorterede ambulance til sygehuset

SØNDERHOLM:Onsdag klokken 13.47 skete der en trafikulykke på Ny Nibevej ved Sønderholm.

Det oplyser Nordjyllands Politi på det sociale medie Twitter.

- Ambulance eskorte på vej til Aalborg Sygehus syd. Hold øje og gør plads, lød det klokken 14.25.

Politiet oplyser, at to personbiler var involveret i ulykken, og at trafikken blev spærret i begge retninger. Andre trafikanter blev opfordret til at finde en alternativ rute, eventuelt via Nibevej.

Nordjyllands Beredskab blev kaldt til stedet med meldingen om, at der var tale om fastklemte. Det er endnu uvist, hvor mange tilskadekomne der er.

Opdateres