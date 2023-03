Hovedvej spærret efter ulykke: Redningshelikopter tilkaldt

THISTED:Torsdag eftermiddag er der sket en ulykke på Hovedvej 11 ved Bromøllevej.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Andreas Andersen.

Han fortæller, at en personbil kørte op i bag i en varebil, som herefter kom over i modsatte vognbane og snittede en modkørende lastbil. Førerne af personbilen og varebilen kom til skade.

- Status derud er, at det ikke er kritisk med nogle af dem, men det er alligevel så alvorligt, at man har bestilt en helikopter til den ene part og en ambulance til den anden, så de kommer til sygehustjek begge to, siger vagtchefen.

Lastbilchaufføren var uskadt.

Af hensyn til redningsarbejdet har politiet spærret vejen af. Der er blevet oprettet omkørsel af Bromøllevej og Skovstedvej.

Vagtchefen oplyser, at så snart redningsarbejdet er tilendebragt, vil køretøjerne blive fjernet. Han forventer, at vejen vil blive åbnet igen lidt efter klokken 16.