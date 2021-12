Hoxer: Vi fik aldrig styr på noget som helst

HÅNDBOLD:Nok sagde måltavlen 34-30 i Aalborgs favør, men sandheden om kampens forløb var en lidt anden, hvis man spørger Mors-Thys træner Niels Agesen.

- De var bare en klasse eller to over os i dag. Længere er den ikke. I forhold til at tabe med fire til Aalborg ser det jo fint nok ud, men cifrene lyver. Det kan vi ligeså godt være ærlige omkring. Aalborg var meget bedre end os, siger Niels Agesen, der ikke var glad for den måde, som Mors-Thy Håndbold kom i gang med kampen på.

- Jeg er overhovedet ikke tilfreds med starten på kampen. Vi var alt for passive rent defensivt, og da vi begyndte at gå mere til den efter et kvarter, blev vi ramt af nogle udvisninger. Når vi kom så stort bagud, blev det bare svært, siger Niels Agesen.

Flere af Mors-Thy-spillerne skulle lige bruge lidt tid på at komme i gang. En af de spillere, der kom godt efter det, var den kommende Aalborg-spiller Mads Hoxer. Han var ikke just tilfreds med måden, som man fik dækket op på.

- De største udfordringer var vel, at vi egenligt aldrig fik styr på noget som helst. Hvis vi stod defensivt på dem, så skød de bare hen over os, og hvis vi gik frem på dem, så dumpede de bare bolden ind til en stregspiller, siger Mads Hoxer.

Mads Hoxer i aktion i lørdagens kamp. Foto: Bente Poder

En af de største udfordringer var at håndtere brølstærke Benjamin Jakobsen.

- Han var i hvert fald for stor en mundfuld for mange af os. Men nu har vi jo også set ham spille Champions League, og det er jo ikke kun os, der har problemer med at håndtere ham, konstaterer den kommende Aalborg-spiller.

Mads Hoxer har arbejdet hårdt på at komme tilbage i topform efter en operation har holdt ham ude i begyndelsen af sæsonen. Nu begynder det så småt at ligne en Mads Hoxer tilbage i sin tidligere forfatning.

- Det er klart, at jeg er ved at være i bedre form. Jeg kan være mere og mere med, og jeg får jo hele tiden flere træninger. Der er ikke så langt igen, før jeg rammer den gamle form.

Højrebacken skifter som sagt til Aalborg Håndbold efter denne sæson, men det faktum, at det var de kommende holdkammerater, han mødte, fyldte ikke ret meget.

- Det er altid sjovt at spille mod Aalborg. Det er det bedste hold i landet, så det er altid spændende at måle sig med dem. At jeg skal spille for dem i næste sæson, tænker jeg ikke så meget over lige nu, for jeg kender ikke ret mange af spillerne personligt endnu, og vi har jo vores egen sæson at tænke på, så det minder meget om alle andre kampe, siger Mads Hoxer.