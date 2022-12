Hudløs ærlighed skal redde café: Følg dødskampen live

AALBORG:Desperate tider kræver desperate løsninger, og kvinderne bag Fidus Kreaværksted og Café er parate til hvad som helst for at redde deres forretning.

- Nu har vi klaret to år igennem to omgange med coronanedlukninger, med masser af kunder og hygge, men i november er kunderne udeblevet. November er den værste måned, vi nogen sinde har været udsat for, fortæller Trine Wittendorff, der driver Fidus i Nørregade i Aalborg sammen med Tanja Petersen.

Privatfoto

De to har hele tiden lavet masser af hyggelige og sjove opslag og videoer på sociale medier, og det er også den vej, de nu går for at give forretningen en sidste chance.

- Kassen er tom, så nu blotter vi os, siger Trine Wittendorff.

- Vi skal tjene 6000 kroner om dagen i december. Lavt sat!

Beholder tøjet på

Trine og Tanja beholder tøjet på, men lægger sandheden frem i dét, de kalder en desperadojulekalender, hvor de hver dag vil offentliggøre, hvor meget de tjener, og hvor tæt de er på at overleve. Det bekendtgjorde de på caféens sociale medier forleden i denne video:

Trine og Tanja er rystende nervøse for, om deres nye påhit kommer til at virke, eller om det snarere kommer til at skræmme kunder væk.

- Måske er Aalborg ikke klar til ærlige jyder? Men vi har hørt fra flere butikker, at hvis ikke der sker noget her og nu, lukker de næste år. Det gør vi også. Vi skal have tjent nogle penge, og det nytter jo ikke noget at sætte os hen i sofaen og græde. Derfor laver vi en julekalender. Man kommer længst med humor, mener Trine Wittendorf.

En god slutning

Håbet er, at det kommer til at gå som i en traditionel julekalender: Det kan godt være, de skal grueligt meget igennem, men juleaften løser det hele sig, og Fidus bliver reddet.

- Fidus er en pissegod idé. Vi ved, det er en god idé, og vi har trofaste, lækre kunder fra tre år til pensionistalderen, men vi skal ud til flere, siger Trine Wittendorff.

Fidus er en kombineret butik, værksted og café, og udover materialer til kreative sysler, samt kaffe m.v., er der alle mulige aktiviteter fra strikkeklub og events til børnefødselsdage og velgørenhed.

Du kan se mere på caféens sider på Facebook, Instagram og Twitter.