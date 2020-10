Hun skal sikre borgernes rettigheder i Aalborg

AALBORG:Aalborg Kommune har ansat en ny borgerrådgiver, der skal styrke retssikkerheden for borgere og erhvervsliv.

1. november starter jurist Karina Korsbæk i jobbet som kommunens borgerrådgiver.

Hun skal blandt andet være med til at sikre, at borgernes og erhvervslivets eventuelle klager over kommunen bliver hørt, så alle kan få en bedre service, skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Vil styrke dialog

- Det er en spændende og vigtig opgave at være med til at sikre retssikkerheden i Aalborg Kommune samt styrke dialogen mellem borgerne og kommunen, udtaler Karina Korsbæk i pressemeddelelsen.

- Min vigtigste rolle bliver at sikre, at borgere og andre, der har en kontakt med kommunen, har mulighed for at blive mødt og hørt i deres oplevelser med kommunen. Forhåbentligt får jeg skabt en tilfredsstillende dialog omkring en proces eller en afgørelse, som kommunen har truffet, tilføjer hun.

Fra Ankestyrelsen til Aalborg

Karina Korsbæk har de seneste år arbejdet som fuldmægtig i Ankestyrelsen og har fået et særligt kendskab til nogle af de problemer, der kan være i samarbejdet mellem borgere og kommune.

- Efter min tid som fuldmægtig i Ankestyrelsen har jeg nu lyst til at komme ud i og møde de borgere, som af den ene eller den anden årsag har haft en oplevelse med kommunen, der ikke er gået som forventet, fortæller Karina Korsbæk.

