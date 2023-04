Hun trækker sig: Vil ikke være borgmester alligevel

AALBORG:Byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Aalborg Lisbeth Lauritsen vil alligevel ikke være kandidat til borgmesterposten, når Thomas Kastrup-Larsen stopper.

Det skriver hun i et opslag på Facebook, hvor hun forklarer, at hun i stedet til pege på det nordjyske folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (S) som ny borgmester i landets tredje største kommune.

- De sidste par år har slidt på både vores parti og vores byrådsgruppe, og jeg mener helt oprigtigt, at der er brug for et frisk pust og en kandidat, der kan skabe ro og enighed, så vi kan trække på samme hammel og udvikle politik og skabe resultater for Aalborg Kommunes borgere, skriver hun.

Om begrundelsen for alligevel ikke at stille op forklarer hun blandt andet:

- Gennem en længere periode har vores parti stået for skud, og vi har skullet forsvare rimelige og urimelige skud fra pressen. Vi har brug for at komme videre som parti og som byrådsgruppe. Jeg er stadig ikke i tvivl; der er brug for noget helt andet.

Beslutningen kommer efter en påskeferie, hvor Lisbeth Lauritsen har haft tid til at tænke sig grundigt om, og selvom hun i første omgang meddelte, at hun gerne ville være spidskandidat for sit parti - ligesom Lasse Frimand Jensen og Flemming Møller Mortensen i øvrigt også gerne vil - har hun altså nu valgt at trække sig.

- Vi bliver nødt til at tage ansvar for vores parti og en opslidende urafstemning og kamp om spidskandidatposten er ikke, hvad vi har brug for nu, pointerer hun.