Hundepensioner er propfulde: Flere og flere vil have deres hund ud på landet nytårsaften

Bertram var så superhyperbegejstret for at blive hentet, at han helt bogstavelig var flyvende og nær havde trukket indehaver Zenia Holm omkuld. Bertram blev hentet fordi hans familie havde holdt juleferie i Sverige, men i løbet af 30. og 31. december ankommer 28 hunde til Guldlund Hundecenter ved Vadum. Foto: Bente Poder