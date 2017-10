Hundreder i kø til åbning af H&M

AALBORG: Køen gik så langt øjet rakte, da Nordjyllands største H&M åbnede i Friis Shoppingcenter fredag formiddag.

- Jeg skal bare ind og kigge på noget børnetøj og ellers ikke noget særligt, forklarer Julie Henriksen, som sammen med Tia Maria Lund stod forrest i menneskeslangen.

De to havde ventet en times tid på at blive lukket ind og var mest nysgerrige efter at se den nye butik.

Bag dem stod op mod 250 - primært kvinder - og ventede tålmodigt på at klokken skulle blive 10.

Den store interesse for den nye butik glæder Store Manager Nadia Le Tort.

- Vi er meget overraskede og glade over, at der er kommet så mange, lød det, da hun havde klippet det røde bånd og budt velkommen indenfor.

Hun tilføjer, at centret har gjort et stort arbejde for at markedsføre åbningen, sådan at den nye mode- og interiørbutik kan komme godt fra start.

H&M i Friis strækker sig over 2.500 kvadratmeter og to etager i butikscentret. Det gør den til kædens største forretning i Nordjylland.

Butikken har mode til både dame, herre og børn og derudover en H&M Home med interiør. Det er kun den fjerde Home-afdeling i Jylland.