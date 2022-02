Hurtig ekspedition: 39-årig sendt ud af landet kort efter grundlovsforhør

AALBORG:Det blev hurtig ekspedition, da en 39-årig amerikansk statsborger lørdag klokken 11 blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg sigtet for overtrædelse af våbenloven ved at bære en ulovlig springkniv. Amerikaneren blev anholdt i Jomfru Ane Gade natten til lørdag.

Få timer efter grundlovsforhøret sad den 39-årige på et fly ud af landet.

- Ja det var hurtig ekspedition i grundlovsforhøret, der kom til at fungere som et retsmøde, så han fik en straksdom - en betinget straf med et indrejseforbud i seks år, fortæller vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

- Den 39-årige havde billet til udrejse fra Danmark med flyafgang 13.40 fra Aalborg. Så efter grundlovsforhøret blev han kørt direkte til Aalborg Lufthavn og sat på et fly på hans egen billet, forklarer vagtchefen.

Manden blev anholdt ved en civil anholdelse af personalet på Sprutten i Jomfru Ane Gade, idet de mistænkte ham for at have kappet ledningerne til 1. sal, hvor al strømmen var gået.

Da politiet kom til stedet og overtog, fandt betjentene en springkniv på den 39-årige, der blev taget med på politigården.

Eftersom manden er statsborger i USA valgte politiets jurister at fremstille ham i et grundlovsforhør, så han ikke kunne rejse ud af landet, inden hans sag havde været for retten.

Men nu er han altså sendt ud af landet - i mindst seks år.