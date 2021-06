Hurtig gummibåd kæntrede: Sådan er reglerne

AALBORG:Det ser vildt ud, når en såkaldt Rib-båd suser hen over vandet med op til 100 kilometer i timen.

Og det er netop også meningen, at passagererne skal have en actionpræget oplevelse, når de lejer sådan en båd.

Men fredag gik det galt, da en af disse hurtigtsejlende gummibåde kæntrede midt på Limfjorden ud for Aalborg Havnebad. De tre passagerer og føreren blev kastet af båden men kom ikke noget alvorligt til.

Mandag var Søfartsstyrelsen i Aalborg for at klarlægge omstændighederne omkring ulykken og vil lave en detaljeret rapport. Her og nu står det dog klart, at der blev slået hul på en ponton på båden. Ifølge Lars Bo Willumsen - ejer af firmaet Rib-It, som stod bag turen med den hurtige båd i Aalborg - skete det, mens båden sejlede mellem 60 og 70 kilometer i timen.

- En ponton revnede, og det forårsagede et kraftigt drej til den ene side, så alle røg af båden. Båden stoppede og væltede rundt, fortæller Lars Bo Willumsen.

Føreren af båden var udstyret med en såkaldt dødemandsknap, som slukker for bådens motorer, hvis føreren bliver kastet af båden. Alt i alt skete der en kraftig opbremsning, men ingen af de implicerede kom noget alvorligt til.

Der skal sejles "efter forholdene"

Imidlertid har episoden fået flere til at stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er tilladt at sejle så stærkt, som Rib-både gør, og hvilke regler der egentlig gælder for sejlads på Limfjorden.

Det kan Port of Aalborg A/S (tidligere Aalborg Havn, red.) svare på, og der skal skelnes mellem sejlads på åbent vand og tæt på havneområderne.

Havnevagt Kenneth Mortensen forklarer, at der fra kajen og 100 meter ud gælder en regel om, at farten ikke må overskride seks knob. Det gælder altså 100 meter fra både nord- og sydsiden, mens det er noget andet ude midt på fjorden, hvor de almindelige søfartsregler gælder:

- Her skal man sejle efter forholdene. Altså må man have den hastighed, som forholdene tillader. Det vil sige, at hvis der er mange lystsejlere og andre på vandet, sejler man ikke så hurtigt. Er man til gengæld helt alene, er der ikke en decideret begrænsning, forklarer Kenneth Mortensen.

Derfor vil man også se Rib-båden søge væk fra havneområderne, når der rigtig skal fart på:

- Rib-båden trækker ud og væk fra havneområdet. Ud af fjorden forbi Portland eller vestpå forbi Jernbanebroen og Egholm, hvor der ikke er trængsel, men mere frit vand og plads, siger Kenneth Mortensen.

Han har kun gode erfaringer med Rib-båden, som har tilladelse til den actionfyldte sejlads fra Port of Aalborg, Aalborg Kommune og Søfartsstyrelsen.

- Generelt synes jeg, at de har rigtig godt styr på sikkerheden, og vi har et godt samarbejde med dem i forhold til den generelle sikkerhed, siger havnevagten.

Der kan læses mere om reglerne og herunder ordensreglementet for havnen i Aalborg på Port of Aalborgs hjemmeside.