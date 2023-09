Håndværkere forsøgte at slukke ild - men måtte opgive

Nordjyllands Beredskab måtte fredag klokken lidt over otte en tur til Lufthavnsvej i Nørresundby, hvor der var meldt om brand i en industribygning.

Branden var opstået i forbindelse med noget arbejde i bygningen, hvor det formentlig er gnister fra en vinkelsliber, der har fået far i noget brændbart materiale i tagkonstruktionen, fortæller indstatsleder Frank Winther.

Håndværkerne forsøgte selv at slukke ilden, men måtte give fortabt for tilkalde brandvæsnet.

Ankommet til stedet var det ikke nogen større omgang for brandfolkene at få has på flammerne, og Frank Winther og hans folk kunne hurtigt melde, at alt var under kontrol.

- Det er meget stille og roligt.

- Vi skal lige have helt styr på, at der ikke ligger noget og ulmer et sted i taget, men ellers er vi færdige, siger indsatslederen.