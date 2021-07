Hurtige naboer stoppede brand fra at sprede sig – tog vand fra badebassin

HOU:Nogle hurtigtænkende naboer har fredag aften været årsagen til, at et sommerhus ikke er brændt ned.

For da de opdagede, at der var ild i et skur ved siden af et sommerhus på Kongevejen, var de hurtige til to ting: Først til at ringe efter beredskabet og derefter at tage affære.

Det fortæller Jakob Schmidt, der er indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab.

- Branden var løbet godt ud i beplantningen, men nogle skarpe naboer har været i gang med nogle spande med vand, de har taget fra et badebassin, så de kunne holde ilden i skak, indtil vi kom frem, siger indsatslederen.

Da beredskabet kom frem, var skuret helt overtændt, og det stod ikke til at redde.

- Det var et ganske almindeligt træskur, hvor der var flammer over alt, da vi kom, siger Jakob Schmidt.

Derfor har beredskabets arbejde bestået i at efterslukke, og her har der især været fokus på en stak brænde, som stod ved siden af skuret.

Indsatslederen roser naboerne for deres hurtige tankegang, som har sikret, at branden ikke spredte sig.

- Det var rigtig godt handlet. Det skal de have ros for.

Der var ingen hjemme i sommerhuset, da branden opstod.

Brandårsagen er ukendt.