Hurtigt svar på test - men det kan tage timer at komme til

AALBORG:- Jeg kom før klokken otte, og jeg havde godt nok lyst til at tage hjem igen.

Sådan lød det mandag ved ni-tiden fra Kim Nielsen, da han stod i kø foran Gigantium i Aalborg for at få en corona-lyntest.

Han var altså ikke taget hjem, for han skulle bruge en negativ test for at kunne møde op på et uddannelsessted, hvor han er ved at tage krankort. Men det krævede tålmodighed. Da han ankom til Gigantium, slangede en kø af mennesker sig fra hovedindgangen og rundt om parkeringspladsen foran indgangen. Efter en times ventetid var Kim Nielsen endnu ikke nået inden for dørene - hvor der i øvrigt også var kø.

- Jeg har allerede ringet er par gange for at sige, at jeg kommer for sent. De kalder det lyntest, og det er også fint at få svar på den med det samme, så man kan komme videre og vise på telefonen, at man har en negativ test. Men det går godt nok ikke stærkt lige nu, lød det fra Kim Nielsen.

En kølig men trods alt solrig mandag morgen foran Gigantium. Foto: Torben Hansen

Uddannelsessteder kræver negative testsvar, som højst er 72 timer gamle. Kim Nielsen og mange andre under uddannelse skal altså testes to gange om ugen. En mandag morgen i kø havde givet ham tid til at lægge en plan:

- Jeg kommer ikke igen om morgenen. Så hellere onsdag efter fyraften, hvor jeg bedre kan vente i halvanden til to timer. Jeg kunne også være kommet i weekenden, men det er heller ikke nemt at få til at hænge sammen, når man har to små børn, sagde Kim Nielsen.

Casper Schrøder fik en svær start på en eksamensuge. Foto: Torben Hansen

I køen foran Gigantium mødte NORDJYSKE også Casper Schrøder, som på daværende tidspunkt havde vente en times tid og endnu heller ikke var kommet inden for dørene. Det blev en træg start på en eksamensuge.

- Jeg er i gang med et projekt, så nu skal jeg skynde mig. Men jeg skal jo også have en test. Det er ikke det sjoveste at stå og vente, men det skal jo gøres, konstaterede en afklaret Casper Schrøder.

Falck: - Vi knokler for at nedbringe ventetider

NORDJYSKE har fået henvendelser fra nordjyder, som har oplevet ventetider på op til tre timer i Gigantium. Mandag morgen og formiddag hed den officielle ventetid omkring to timer. Det var i øvrigt ikke kun i Gigantium men også Aalborg Lufthavn. Disse to steder samt 17 andre steder rundt om i Nordjylland står Falck for at lynteste nordjyderne. Og pressechef Lisbeth Nedergaard erkender, at der kan være rigtig travlt, især i Aalborg.

- En mandag morgen eller om eftermiddagen, hvor folk kommer fra arbejde - altså de tidspunkter, hvor folk tager til og fra arbejde - er der travlt. Klokken 11 er bedre end klokken 16. Og søndag aften er bedre end mandag morgen. Men folk skal selvfølgelig kunne blive testet, når de har brug for det. Og vi gør alt, hvad vi kan, for at trække ekstra podere ind og flytter dem rundt mellem teststederne, så vi kan få ventetiderne så langt ned som muligt, fortæller Lisbeth Nedergaard.

Lang kø til lyntest ved Gigantium. Foto: Torben Hansen

De aktuelle ventetider kan findes på Falcks hjemmeside. De opdateres så ofte som muligt men kan ændre sig med kort varsel. Pressechefens bedste råd er at tage dem som et fingerpeg og om muligt vælge et teststed, hvor presset er knap så stort. Det kunne være folk, der pendler til Aalborg for at arbejde. Bor man eksempelvis i Skørping, kunne man blive testet dér uden særlig ventetid mandag morgen, hvorimod man altså ville stå i kø med mange andre, hvis man i stedet havde valgt at køre forbi Gigantium.