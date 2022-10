Husejer opdagede ikke brand - årvågne naboer slog alarm

GISTRUP:En villaejer på Nøvlingvej i Gistrup kan takke sine naboer for, at hovedparten af hans store, dobbelte carport stadig er intakt.

Mandag over middag var den nemlig på vej til at blive ædt op af flammer, efter at ejeren tidligere på dagen havde arbejdet med en ukrudtsbrænder ved carporten - og derefter havde forladt bopælen.

- Der var ildløs i noget træbeklædning på den ene gavl. Ilden var startet i bunden. Der var heldigvis naboer, som havde set det tidligt i forløbet og alarmeret os, så vi nåede at fange branden, inden den gik i tagkonstruktionen, forklarer indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab.

Ejeren af carporten kan efter alt at dømme se frem til en bøde for overtrædelse af Beredskabsloven.