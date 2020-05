Glemte håndbremsen i p-kælder - det kostede to bulede biler

AALBORG:Det er altid vigtigt at trække håndbremsen i sin bil, før man forlader den.

Den lektie har en bilist fået gentaget efter et besøg i indkøbscentret Friis i Aalborg.

Efter at bilisten havde forladt sit køretøj, rullede det ud af parkeringsbåsen og trillede over i to andre biler, som begge fik buler.

- Vi fik fat i ejeren, og så mødtes han med de andre bilister og udvekslede oplysninger, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.