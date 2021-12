Husker du, da alle skulle have donuts i Aalborg? Derfor forsvandt populariteten så hurtigt igen

AALBORG:Køen var ufattelig lang, og bag disken havde personalet travlt med at gøre donuts klar til de lækkersultne nordjyder, der var mødt op foran Bronuts på første åbningsdag.

Sommeren 2020 var af mange årsager speciel – men en af de ting, man i Aalborg nok også vil huske den for, var den enorme efterspørgsel på donuts.

Interessen for de højtbelagte kager var så stor, at der på kun to måneder nåede at åbne fire dedikerede donut-butikker i byen.

Der var jævnligt køer foran butikkerne, sulten kunne tilsyneladende ikke stilles. Men som så mange andre trends, der kommer og går, forsvandt interessen for donuts næsten lige så hurtigt, som den vandt frem.

Se videoen herunder fra da Bronuts åbnede sin donut-butik i sommeren 2020.

Allerede i efteråret lukkede Happy Donuts, og i sommer lukkede Donutshoppen, der ellers var den første til at åbne i byen. Midt i december gik Bronuts-kæden konkurs, og den nye virksomhedskonstruktion har ikke Aalborg-filialen som en del af deres genåbningsplaner.

Det efterlod La Donuteria i Nørregade som den eneste dedikerede donut-butik i byen. Men selvom butikken stadig kører, overvejer ejerne hvilke muligheder de har for den fremtidige drift af byens eneste donut-butik.

Lokaler lagt på nettet

Selvom lokalerne i Nørregade er lagt op på portalen ejendomstorvet.dk, afviser Thomas Mravik, den ene af ejerne, at La Donuteria er ved at lukke. De åbner igen efter juleferien, forsikrer han.

Ikke desto mindre er de i gang med at finde ud af, hvad der skal ske fremadrettet.

- Hvis nogen kom og spurgte efter lokalerne, ville vi overveje det. Men vi ville også overveje og måske være mere åbne for, hvis nogen nye ejere ville køre donut-butikken videre. Det er også en mulighed, forklarer han.

I annoncen på ejendomstorvet har der stået, at lokalerne kunne overtages med det samme. Men det er ikke tilfældet, forklarer Thomas Mravik. Han har ikke selv formuleret annoncen og vil få det rettet.

La Donuteria på åbningsdagen i sommeren 2020. I alt åbnede fire donut-butikker på kun to måneder i Aalborg det år. Arkivfoto: Katrine Brix

Ikke nogen overraskelse

Selvom La Donuteria åbner igen, er antallet af donut-butikker i byen ikke til at tage fejl af. Den store efterspørgsel er stilnet af.

Og at den store donut-trend forsvandt igen, kommer ikke som nogen overraskelse for den aalborgensiske madblogger Mathilde Munksø Bentsen, der sammen med veninden Amanda Juul Jensen driver mummum.dk og dermed ved et og andet om, hvad der er populært på madscenen i øjeblikket.

- Jeg tror, folk har fået nok af det. Det var noget, folk bare lige skulle prøve og smage, og som var sjovt at købe en håndfuld gange, og så gider folk ikke det mere. Så har folk smagt det og fået stillet deres nysgerrighed. Det er i hvert fald mit indtryk, forklarer hun.

Ifølge madbloggeren var det mest af alt kagernes visuelle udtryk, der trak i kunderne, da trenden var størst. Det var med andre ord noget, man kunne smække op på sin Instagram-profil. Men donuts har ifølge madbloggeren en svaghed i forhold til andre madtrends som burgere og sushi, der længe har været populære og stadig er det. Donuts er en snæver niche.

- Selvfølgelig er der burgerrestauranter, der også konkurrerer helt vildt. Men der kan de for eksempel differentiere sig på at lave verdens bedste burgerbolle, bøf, dressing, salater eller pommes fritter. Med donuts kan de bruge den samme marsbar alle sammen. De kan bruge det samme slik og lave den samme glasur. Det eneste, de kan differentiere sig på, er topping og selve donutten, som de alle bare køber alligevel - bortset fra den ene, der laver dem selv.

Mathilde Munksø Bentsen (t.h.) og veninden Amanda Juul Jensen står bag madbloggen mummum.dk. Sammen har de også udgivet flere kogebøger. Pressefoto

Mens donut-trenden ser ud til at være kommet og gået igen, og andre søde trends som bubble waffles og cupcakes også har haft deres storhedstid, hvad er så den næste søde trend? Mathildes forsigtige bud er personaliseret chokolade.

- Jeg har set på de sociale medier, man kan komme ind i en chokoladebutik og få lavet sin egen chokolade. Man vælger mellem lys, mørk og hvid chokolade, og så kan man få alt muligt crunch på. Nødder, smarties, oreos, alt muligt. Jeg kunne forestille mig en bar med sager, man kunne få ovenpå, og så lavede man sin egen chokoladebar.

- Jeg har set det i København og i London. Men det er ikke noget, jeg har set i Aalborg.