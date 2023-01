Sådan kan berygtet busgrav forbedres - ifølge FDM

AALBORG:Den har kun været i brug en måneds tid, busgraven på Kastetvej i Aalborg, men allerede nu har den medført adskillige buler og skader på personbiler. En bil blev ligefrem totalskadet, efter den røg ned i busgraven.

Busgraven er etableret på grund af den kommende rute med de lange plusbusser. Biler skal ikke kunne passere - kun busser med en sporvidde på over to meter.

Men trods advarselsskilte og rumlestriber er flere biler alligevel kørt i busgraven. Det har kostet bilejerne dyrt.

Bilistorganisationen FDM mener, at der bør ske forbedringer.

Kommunen mener derimod, at alt er, som det skal være - men har alligevel lært lidt af de mange biluheld på stedet.

En af de mange biler, der har siddet fast i busgraven på Kastetvej. Foto: Mattias Kornum

20 trafikuheld

Og uheld har der været talrige af - omkring 20, skønner Morten Lisberg, nabo til den omdiskuterede busgrav på Kastetvej i Aalborg.

Ødelagte dæk, udløste airbags, buler og skrammer.

Og i hvert fald én totalskadet bil.

Men hvorfor er det gået så galt?

Kun for busser. De kan lige akkurat passere busgraven på Kastetvej. Foto: Henrik Bo

Kritik af skiltning

Bilistorganisationen FDM har dette bud:

- Det her er for mig et bevis for, at skiltningen på stedet ikke er tydelig nok. Hvis skiltningen var det, var der nok ikke så mange biler, som kørte i busgraven, konkluderer chefkonsulent Dennis Lange fra FDM.

Han fastslår, at bilister selvfølgelig skal rette sig efter skiltningen om, at biler ikke må passere busgraven. Men efter hvad han set, er der brug for bedre skiltning.

Skiltningen bør forbedres, mener FDM. Foto: Lars Pauli

- Jeg har set fotos fra stedet og undrer mig over, at advarselsskiltene ser ud til at sidde ganske højt oppe. Det øger risikoen for, at man overser skiltene, når man kommer kørende i en almindelig, lav personbil, vurderer chefkonsulenten fra FDM.

- Vi i FDM opfordrer kraftigt til, at man gør det mere tydeligt for bilister, at der - så at sige - er et hul i vejen, lyder det fra Dennis Lange.

Uheld overrasker

By- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) fra Aalborg Kommune er godt klar over, at der har været påfaldende mange uheld i den nye busgrav på Kastetvej.

- Det kom bag på os, hvor mange bilister, der har overset skiltningen, siger han.

Men rådmanden understreger, at der ér skiltet efter lovgivningen. Og endda sat ekstra skilte op.

- Vi har skiltet alt det, vi skal, og der er også etableret rumlestriber, fortæller rådmanden.

Han påpeger, at advarselsskiltene ikke må sættes for langt ned - under 2,2 meter - fordi de så bliver til fare for cyklister og fodgængere.

- Kunne vi undvære busgrave, gjorde vi det også, siger rådmand Jan Nymark Thaysen. Foto: Henrik Bo

Kommunen har ingen planer om at fjerne busgraven på Kastetvej.

- Kunne vi undvære busgrave, gjorde vi det også, men der er desværre en del bilister, som ikke respekterer skiltningen om, at de ikke må køre den vej, siger Jan Nymark Thaysen.

Kommunen har gjort sig overvejelser om, hvordan man kan gøre det bedre en anden gang.

For eksempel ved at få kortudbydere til hurtigere at opdatere kort i GPS-udstyr, ved at informere tidligere og bedre om trafikændringerne. Samt at få politi ud på stedet, inden trafikændringerne træder i kraft.

Hov! Den vej kan man ikke køre, har mange bilister erfaret på Kastetvej. For nogle endte det galt. Foto: Henrik Bo

Kører op på fortov

De mange biluheld i busgraven på Kastetvej er blevet omtalt vidt og bredt. Det i sig selv ser ud til at have haft en positiv effekt.

Den seneste tid har der stort set ikke været nye meldinger om bilister, der er endt i busgraven, efter hvad rådmanden ved. Det bekræftes af Morten Lisberg, som bor med udsigt til det omdiskuterede sted.

Han har dog set bilister, der bryder loven og sniger sig forbi busgraven ved at køre op på cykelsti og fortov. Andre bilister har ved forsigtig kørsel kunnet passere busgraven uden at plumpe i.