Hvorfor lugter der i Aalborg?

Opkald, mails, kommentarer og beskeder på Facebook flyder lige nu over i desperation for at finde ud af, hvad der lugter af i og omkring Aalborg.

På Nordjyske har vi hørt fra folk, der beskriver forskellige lugte lige fra fisk og rådden tang til død og gylle.

Men ingen vil vedkende sig, at lugten kommer fra dem.

Flere kommenterer på Facebook i diverse grupper om, at det kan være afbrænding af mink fra Reno-Nord, som bekendt har budt ind på at brænde de ned- og opgravede mink fra Midtjylland.

Men det afviser Reno-Nord til Nordjyske.

Heller ikke Nordjyllands Politi eller Nordjyllands Beredskab kan sige noget om, hvad der er årsag til lugtgenerne.

Der er meldinger om lugten fra blandt andet midtbyen, Gug, Nørresundby, Svenstrup, Mølholm og Vester Hassing.

Hvis du ved, hvad der er årsag til lugten, hører vi meget gerne fra dig på mail til redaktion@dnmh.dk.