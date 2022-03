Se listen: Her er Aalborgs mest populære skoler

Der starter 2235 elever i 0. klasse i Aalborg Kommunes skoler efter sommerferien. Men der er fortsat forskel på skolernes størrelse og popularitet.

I den populære ende af skalaen ligger Gug Skole, der i år tager 42 elever gennem frit skolevalg. Det er kun toppet Vejgaard Østre Skole, der har haft 53 ansøgere, hvoraf man kun har valgt at optage omkring halvdelen.

På Gug Skole er man glad for at kunne byde alle, der ønskede deres skole, velkommen:

- Vi måtte afvise nogle stykker sidste år, og det var vi egentligt lidt kede af. Vi har altid et ønske om at imødekomme forældres ønske, også før de bliver forældre på vores skole, fortæller Rikke Zimmer, der er skoleleder på Gug Skole.

Ifølge hende er der flere grunde til, at forældrene vælger skolen til.

- Vi er en god skole med nogle kompetente lærere og pædagoger. Derudover har vi rigtig mange børnefamilier i området, hvor Gug Skole ligger tættere på dem i cykelafstand, end det distrikt de hører til. Folk har regnet med, at deres børn skulle gå på Gug Skole, da de købte byggegrunde herude, siger Rikke Zimmer.

En forkert fortælling

I den anden ende af skalaen topper Sønderbroskolen med 64 elever, der enten fravælger skolen til fordel for en anden folkeskole eller en privat skole.

- Hvis jeg vidste helt, hvad vi var oppe imod, ville vi fikse det med det samme. Vi har lidt en fortælling imod os, som ikke passer, siger Steffen Hessellund, der er skoleleder på Sønderbroskolen.

Han er dog optimistisk på skolens vegne.

- Vi har været nede under 300 elever, men efter sommer kommer vi op på 580. Vi oplever, at de elever, der kommer til at gå her, har det rigtigt godt. Hvis nogen flytter skole, er det, fordi de flytter adresse, fortæller han.

Andre skoler, der også bliver valgt fra er Byplanvejenskole og Mellervangskolen. De har begge registreret 38 elever, der søger væk fra skolen.