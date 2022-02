Hvor er Mia? Politiet har brug for vidner og video fra borgere i jagten på mørk bil

AALBORG:Politiet ved ikke, hvor de skal lede efter den 22-årige Mia Skadhague Stevn, der har været forsvundet siden tidligt søndag morgen, hvor hun satte sig ind i en mørk bil på Vesterbro.

Hendes mobiltelefon er ikke aktiv og kan ikke spores, og indtil videre stopper sporet af den 22-årige klokken 06.09, hvor et videoovervågningskamera har filmet hende på Vesterbro 99 ud for Netto.

Her stod hun ved busstoppestedet, da en mørk personbil holder ind. Den holder der i 10-12 sekunder, hvorefter Mia Skadhauge Stevn sætter sig ind i bilen, der kører ad Vesterbro i sydlig retning.

Overvågningsbillederne fra Vesterbro er ikke gode nok til, at politiet kan se, hvilken bil der er tale om, og registreringsnummeret er heller ikke synligt.

- Vi ved ikke, hvor bilen kører hen, og vi har ingen ide om, hvad der er sket. Men det er klart, at jo længere tid der går, jo større bliver bekymringen, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

Opfordring: Se jeres video igennem

Politiet frygter, at har Mia Skadhauge Stevn været udsat for en forbrydelse, og der er sat et massivt efterforskningsarbejde i gang for at finde ud af, hvad der er sket med hende.

Men politiet har i høj grad brug for borgenes hjælp, lyder den kraftige opfordring fra Frank Olsen.

Politiet har helt konkret brug for vidner fra byen og for al den video, borgerne måtte ligge inde med:

- Vi har brug for vidner, der har været på Vesterbro omkring klokken 06. Vi har også brug for vidner, der har kørt i byen mellem klokken 03 og 07 - især hvis man har et videokamera i bilen. Det kan være taxaer, busser, renovationsbiler eller Teslaer, siger Frank Olsen.

Politiet har også en særlig appel til de unge mennesker, der har været i byen natten til søndag:

- Hvis man har taget en festbilleder særligt nede omkring enden af Jomfru Ane Gade og gaden Ved Stranden søndag morgen fra kl. 05 og frem til 06, så er vi særdeles interesseret i at se dem – de kan rumme informationer af væsentligt betydning for efterforskningen, siger Frank Olsen.

Derudover opfordrer politiet også alle i hele Aalborg Kommune, der har videoovervågning - både private og forretningsdrivende - til at gemme deres videooptagelser fra søndag morgen omkring klokken 06 og nogle timer frem.

- Sikr jeres video, og kig det gerne igennem for at se, om der er noget, der er mistænkeligt, siger Frank Olsen.

Politiet kan nemlig få brug for videomaterialet senere, oplyser vicepolitiinspektøren.

Leder efter mørk bil

I første omgang arbejder politiet på højtryk for at identificere den mørke bil og kortlægge Mia Skadhauge Stevns færden.

- Vi ved ikke, om hun har været i kontakt med en i løbet af natten og aftalt, at hun skulle hentes, eller om det er en tilfældig bil, der kommer forbi og tilbyder hende et lift, siger Frank Olsen.

Politiet arbejder dog ud fra en tese om, at det kan være en pirattaxa, der har samlet den 22-årige op.

- Vi arbejder systematisk på at indhente video, så vi kan få bedre billeder af bilen og et registreringsnummer. Vi har udvidet tidsrummet for at se, om vi kan finde bilen andre steder, fortæller Frank Olsen.

Politiet er også ved at kortlægge Mia Skadhauge Stevns færden, fra hun ankom til Jomfru Ane Gade, til hun forlod gaden igen omkring klokken 06.

Siden mandag aften, hvor politiet efterlyste den mørke bil, har omkring 100 borgere henvendt sig med bud på, hvilken bil der er tale om, og med informationer om, at det kan være en pirattaxa.