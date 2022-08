Hvorfor stinker fjorden ved Sebbersund?

SEBBERSUND:Hvis du kommer kørende fra Aalborg, begynder det at lugte et par kilometer fra Sebbersund. Når du krydser broen, rammer lugten som en mur. Nede ved jollehavnen, lige ud for den gamle kro, står Thorsten Riis i gummistøvler og med et stort fangstnet.

- Kan I lugte det, spørger han retorisk og griner.

For man skal have mistet lugtesansen for ikke at fornemme den dyne af rådden lugt, der har lagt sig over landsbyen.

Jeg har sat Thorsten Riis stævne for at finde ud af, om der er iltsvind og bundvending i Halkær Bredning. Han skal ikke bruge mange sekunder for at nå frem til konklusionen - her er iltsvind og bundvending, endda i et meget omfattende omfang.

Thorsten Riis finder intet levende i vandet. Til gengæld er der masser af døde småfisk, muslinger og snegle. Foto: Martél Andersen

Thorsten Riis er biolog i Limfjordsrådets sekretariat. Limfjordsrådet er et samarbejde på tværs af 18 kommuner, hvor formålet er at forbedre Limfjordens miljøtilstand. Det arbejde hjælper sekretariatet til med ved at indsamle, bearbejde og præsentere faglig viden for kommunerne.

Nu står han på bådebroen i Sebbersund, og peger ud på Halkær Bredning, der er en særlig grumset blanding af lyserød og hvid. Han stikker nettet i vandet for at måle dybden. Under 30 cm.

- Normalt ville man kunne se bunden krystalklart her, men det er umuligt. Lige nu burde her være fyldt med rejer, som man kunne fange og lave lækker aftensmad af. Men her er ingenting.

Iltsvind og bundvending er et tilbagevendende problem flere steder i Limfjorden - blandt andet i Halkær Bredning ved Sebbersund. Det farvede vand og den rådne lugte kommer af svovlbakterier og svovlbrinte. Foto: Martél Andersen

Rådne æg

Og hvad er det nu lige iltsvind og bundvending i grunden er?

Iltsvind er, når koncentrationen af ilt i vandet daler. Når det regner, bliver kvælstof og fosfor skyllet ud i vandløbene fra marker. Det fører til en voldsom vækst af alger. Når algerne dør, synker de til bunds og en iltkrævende nedbrydningsproces går i gang. I værste fald kræves så meget ilt, at der kommer iltsvind.

Iltsvind opstår ofte steder som Halkær Bredning, hvor der er lavvandet og lav tilførsel af vand. Der tilføres ikke meget frisk vand med ilt, og det lave vand bliver nemt varmet op i sommermånederne. Iltforbruget til nedbrydningsprocessen af for eksempel de døde alger er størst ved høje temperaturer.

Når bakterierne på bunden af vandet nedbryder de døde alger, udskiller de gasarten svovlbrinte. Svovlbrinten kan stige op til overfladen, når ilten forsvinder fra bunden af fjorden. Det er svovlbrinten, der giver den særlige lugt af rådne æg.

- Og så vælter bunden op, som man ser her, siger Thorsten Riis og peger på det grumsede vand, der burde være krystalklart. Med bundvendingen kommer en masse bakterier og gasser, der gør vandet giftigt og farver det.

Thorsten Riis peger på, at klimaforandringerne er med til at skabe gunstige forhold for iltsvind og bundvending. Derfor kan vi også forvente flere og hyppigere tilfælde i fremtiden. Med klimaforandringerne følger nemlig både kraftigere regnskyl, og flere perioder med meget varme og lidt vind. Den perfekte cocktail.

Alt dør

Både iltsvind og bundvending fører til død i fjorden. Det viser sig, da Thorsten Riis står i vandkanten, og tager en død hundestejle op af nettet.

- De er normalt ekstremt hårdføre, men det her kan de ikke holde til.

Han peger på strandbredden, hvor der ligger tusindvis af muslingeskaller og bittesmå sneglehuse.

- Alt dør. Selv de her helt små snegle. Muslinger kan normalt holde til virkelig meget. De kan ligge på stranden uden ilt i et døgn. Men det her enorme iltsvind dræber alle muslinger.

- De er normalt ekstremt hårdføre, men det her kan de ikke holde til, forklarer Thorsten Riis om hundestejlen, der normalt kan klare sig med meget lidt ilt. Foto: Martél Andersen

Når der er iltsvind i så stor stil som her, kan krabber finde på at søge på land for at få ilt. Thorsten Riis fortæller, at han før har oplevet ål søge på land.

I Halkær Bredning har de større fisk for længst søgt væk, fordi iltsvind er et årligt tilbagevendende problem. Der er intet at komme efter for dem. Engang fangede man rødspætter og ål her.

Og når småfisk, krabber, muslinger og snegle dør på grund af iltsvind og bundvending, så søger måger til gerningsstedet. De spiser nemlig alt.

- Om det så er en hundestejle eller pomfrit. Det er de ligeglade med, siger Thorsten Riis.

Og der er mange måger i Halkær Bredning denne lørdag. De manglende fisk og de mange måger presser økosystemet. Ja, det er faktisk værre endnu.

- Økosystemet kollapser, for alle de fugle, der er i området, mister store områder, hvor der ikke er noget mad at finde. Halkær Bredning er ét stort fuglehabitat, et Natura 2000-område. Staten er faktisk forpligtet på at beskytte miljøet, naturen og dyrene her. Især fuglelivet.