Hvornår må du gå ud på isen - og hvor? Få svar her

AALBORG:Må man gå ud på isen? Og hvor?

Efter længere tids frostvejr er mange nordjyske søer dækket af is, men ingen steder står skilte med "Isen er sikker" - eller det modsatte.

Forvirring eller ej - på flere søer har børn og unge bevæget sig ud på isen, for eksempel i Østre Anlæg i Aalborg.

En bidende kold vind føg gennem Østre Anlæg, da NORDJYSKE kiggede forbi tirsdag formiddag. Her var ikke mange personer, mest et par hundeluftere, og ingen vovede sig ud på den store, isdækkede sø i parken.

Men blandt dem, vi spurgte, har flere set andre på isen.

Fristende - men farligt

- Jeg kan godt forstå det, for isen ser fristende ud. Men jeg turde ikke, siger Ann Klinge, en af dem vi mødte i parken.

En anden er Cathrine Bærendsen, som gik tur med sin livlige hund Joey. Også hun har tidligere set folk ude på isen i park-søen.

Selv om isen ser fristende tyk ud, er det risikabelt at bevæge sig ud. Politiet har tidligere været forbi parken for at beordre folk ind.

Og uanset frostvejr, bliver der ikke givet grønt lys til at færdes på isen på søen i Østre Anlæg. Det fastslår Aalborg Kommune, der tjekker istykkelsen på udvalgte søer og sætter skilte op med "Isen er sikker" - hvis isen er sikker.

Det sker først, når isen er 13 centimeter tyk.

Her tjekker Aalborg Kommune isen Aalborg Kommune kontrollerer istykkelsen 13 udvalgte steder, som er egnet til skøjtning. Der skiltes med "Isen er sikker", når isen er tyk nok. Isen kontrolleres disse steder i kommunen: - Tylstrup - søen ved motorvejen. - Lindholmsvej/Højens Allé - Gl. Golfbane ved Kollegievej - Østerådalen (den sydligste sø) - Fjellerad - Volsted - Øster Uttrup - Øster Sundby - Mølledammen i Kongerslev - Kildebæk v/Gadekærsvej i Sejlflod - Bydammen i Hals - Bydammen i Gandrup - Bydammen i Ulsted Når isen er målt til 13 cm tykkelse, frigives arealet til skøjtebane. Først da opsættes skilt med påskriften "Isen er sikker". Kilde: Aalborg Kommune VIS MERE

Kommunale medarbejdere har boret hul i isen på 13 søer rundt om i kommunen, og mandag blev tykkelsen målt til 10 cm de fleste steder.

Onsdag foretages en ny måling af istykkelser, og forventningen er, at der derefter kan gives tilladelse til at gå og skøjte på i hvert fald nogle af søerne.

Men ikke i Østre Anlæg, og heller ikke Kridtgraven i Hasseris.

Dreng ville ikke komme ind

Kridtgravens is tiltrækker også folk.

- Forleden så min søn en dreng ude på isen i Kridtgraven, fortæller Johnny Danielsen, som vi mødte i Østre Anlæg tirsdag.

Sønnen råbte til drengen, at han skulle komme væk fra isen, men det rettede drengen sig ikke efter.

- Og hvad gør man så? Spørger Johnny Danielsen.

Aalborg Kommune fastslår, at aldrig vil blive givet tilladelse til at gå på isen i Kridtgraven. Søen er farlig på grund af dybden, og der kan være stor forskel på tykkelsen af isen. Det gælder både i Kridtgraven og søen i Østre Anlæg. Begge søer er så dybe, at der sker tilførsel af grundvand.

Søen ved Kollegievej i det østlige Aalborg er også dækket af is og ventes at blive frigivet til skøjtning de kommende dage. Men så længe der ikke skiltes med "Isen er sikker", må man ikke gå ud på søen. Foto: Kim Dahl Hansen

Skolebørn på isen

Andre søer er også dækket med is, heriblandt en sø ved Kollegievej i det østlige Aalborg. En af de søer, hvor Aalborg Kommune formentlig snart giver grønt lys til færdsel på isen, men ikke endnu.

Alligevel kunne man tirsdag formiddag se små skolebørn ude på isen.

De kom fra en 3. klasse på en lokal skole.

- Gå ikke for langt ud, råbte læreren til børnene.

NORDJYSKEs udsendte - som vejer noget mere end et barn fra 3. klasse - trådte også ud på isen for at tjekke, om den kunne bære.

Det kunne den, men is-turen var i strid med reglerne. Ja, faktisk ulovlig.

Sådan gør du, hvis det går galt Her gode råd til, hvordan du redder dig selv op fra det kolde vand. Samt hvordan du hjælper en person, der er faldet igennem isen. Hvis du selv falder gennem isen: - Undgå panik og få styr på din vejrtrækning. - Søg tilbage til det sted, hvor du faldt i, og sæt albuerne på isen. - Råb efter hjælp! - Lav svømmetag med benene, spark bagud og kravl op på isen. - Mav dig fremad mod land, til isen igen kan bære. - Spar på kræfterne, hvis du ikke kan komme op. Bevæg dig mindst muligt. Sådan hjælper du en, der er faldet gennem isen: - Ring 1-1-2. - Gå ikke tæt på vågen, så falder du selv i. - Læg dig ned på maven. - Kast en redningskrans eller andet redningsudstyr til personen i vandet og hold fast i linen. - Brug en gren eller et halstørklæde i mangel af redningsudstyr. - Ræk aldrig din arm ud! Kilde: TrygFonden/respektforvand.dk VIS MERE

Straffes med bøde

Nordjyllands Politi har i en bekendtgørelse 2. februar fastslået, at "al færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb eller andre vandsteder er forbudt."

Et forbud, som gælder i kommunerne Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring. Overtrædelse af forbuddet kan medføre bøde.

Det er kun tilladt at gå ud på isen, hvis der skiltes med, at isen er sikker. Ingen steder i Nordjyllands Politikreds er de skilte sat op endnu.