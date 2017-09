Hyggetyve på rov i sommerhus

STORVORDE: "Når vi nu er her, så kan vi lige så godt hygge os".

Det har tyvene måske tænkt, da de indenfor de seneste 14 dage begik indbrud i et sommerhus på Brunebanke i Storvorde.

Tyvene brød sommerhusets havedør op med en skruetrækker efter først at have forsøgt sig på to vinduer.

De gennemrodede først skuffer og skabe - og så blev det hyggestemningen, der tog over.

For tyvene satte sig nemlig og drak øl, spiste rejer og røg nogle cigaretter.

Og for at sikre sig den fortsatte hyggestemning, så nappede de lige seks flasker rødvin med sig, da de forlod sommerhuset.

Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, der måtte have set noget mistænkeligt i området ved sommerhuset indenfor de seneste 14 dage.