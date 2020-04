Idrætsmødet 2020 er aflyst - men er klar til 2021

AALBORG:Der bliver ingen opfølgning i år af det folkemøde for idrætten, som Aalborg Kommune i samarbejde med idrætsorganisationerne lancerede i 2019 - men man lover at vende "særdeles styrket" tilbage i 2021.

Det er corona-krisen, der er årsag til aflysningen af Idrætsmødet, der skulle have været holdt 24. - 28. juni. Ifølge formanden for Idrætsmødets præsidium og rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, Mads Duedahl, har man undersøgt forskellige muligheder for at afvikle Idrætsmødet på andre måder end planlagt.

- Vi håbede til det sidste, at vi kunne udsætte og gennemføre Idrætsmødet 2020, men efter råd fra vores samarbejdspartnere og advisory board, har vi måtte erkende, at vi desværre må aflyse, hedder det fra Mads Duedahl, som til gengæld glæder sig over, at grundlaget for Idrætsmødet 2021 er på plads. Han mener, at det efter coruna-krisen bliver endnu vigtigere af få inspireret børn og voksne til at dyrke idræt - og at Idrætsmødet spiller en vigtig rolle i den sammenhæng.

Rådmanden fremhæver, at Nordea-fonden har tilkendegivet, at den vil støtte idrætsmødet i de tre kommende år med en million kroner om året. En donation som borgmester Thomas Kastrup-Larsen kalder donationen både flot og vigtig.

Formanden for Idrætsmødets præsidium, Mads Duedahl - her i samatale med DBU-formand Jesper Møller - melder, at man forgæves forsøgte at finde alternative møder at gennemføre årets idrætsmøde. Foto: Andreas Falck

Fra Nordea-fondens direktør Henrik Lehmann Andersen hedder der:

Med IDRÆTSMØDET har Aalborg Kommune fundet formatet til at blive fremtidens naturlige mødeplads for alle os, der holder af idræt og arbejder for at fastholde eller motivere flere til at finde glæden ved idrætten og dens mangfoldige fællesskaber. Vi ser frem til et fantastisk ”comeback” i 2021.

I 2019 deltog 20.000 personer på den ene eller anden måde i Idrætsmødet, som både rummede en to-dages konference med 650 deltagere. En skoledel med aktiviteter for børn og lærere, samt en folkemødedel og aktivitetsdel, hvor alle var inviteres med til aktiviteter, debatter, foredrag og underholdning.

Der bliver dog ikke kun tale om at vente på 2021 for Idrætsmødets vegne. Man arbejder på forskellige tiltag, der skal få mødet til at leve mellem de årlige events.