Igen afskårne grisehoveder ved Tylstrup Skole

TYLSTRUP: I sidste uge var der smidt flere afskårne grisehoveder ved Tylstrup Skole, og for et par uger siden var det døde mink, man fandt ved skolen.

Denne tirsdag morgen er skolens medarbejdere og elever mødt ind til fem afskårne grisehoveder, som en rengøringsmedarbejder har fundet langs husmuren ud mod Langesvej.

- Han dækkede grisehovederne til, så børnene ikke så dem. De er blevet lagt samme sted som sidst, fortæller skoleleder Ulla Loft fra Tylstrup Skole.

Tirsdagens fund af grisehoveder er meldt til Nordjyllands Politi.

- Vi forstår ikke, hvad beskeden er i det og hvad det er, man vil fortælle os. Det undrer vi os da over, siger Ulla Loft.

En mand med en sæk

Sidst kunne man på skolens overvågningsbilleder se en mand, som lagde de døde dyr ved husmuren.

Også denne gang har politiet adgang til skolens overvågning.

- På overvågningen kan man se en gerningsmand, som kommer gående med en sæk, fortæller Henrik Taagaard, fungerende politikommissær ved Nordjyllands Politi.

Politiet har flere spor

Der har nu været fire episoder ved Tylstrup Skole, hvor der er lagt døde eller dele af døde dyr: 15. maj blev der lagt otte døde mink i skolegården, 16. august fandt man seks grisehoveder, 6. september var der 20 døde mink og så i dag, hvor der er fem grisehoveder.

Henrik Taarup oplyser, at Nordjyllands Politi arbejder med flere hypoteser.

- Det kan være en form for chikane fra enten en person eller en gruppe, og det kan være drengestreger. Vi har efterforsket en del i, hvor dyrene kan komme fra. Et er at have adgang til grisehoveder, noget andet er mink. Minkavlerne går meget op i sikkerhed og i deres dyr. Vi har haft kontakt til pelsavlere og minkavlerforeningen, og vi har flere spor, vi går efter, siger han.

Nordjyllands Politi hører gerne fra vidner eller andre, som mener at vide noget om sagen, på telefon 1-1-4.